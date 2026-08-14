Kanim Surabaya Salurkan 60 Paket Bansos ke Dusun Pucukan, Wujudkan Semangat “Imigrasi untuk Rakyat”

JawaPos.com — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyalurkan 60 paket bantuan sosial kepada masyarakat Dusun Pucukan, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (13/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Surabaya untuk menghadirkan manfaat kehadiran institusi di tengah masyarakat melalui kepedulian sosial.

Dusun Pucukan dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi. Kawasan tersebut merupakan permukiman masyarakat pesisir yang dikenal sebagai kampung nelayan, dengan sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan pada aktivitas perikanan dan hasil laut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial merupakan bentuk kepedulian jajaran Imigrasi Surabaya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah dengan akses yang terbatas.

“Imigrasi untuk Rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan dan pelaksanaan tugas keimigrasian, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kami untuk terus hadir di tengah masyarakat,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Sebanyak 60 paket bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada perangkat Dusun Pucukan untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Setiap paket bantuan berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, susu 1 liter, gula 1 kilogram, serta mi instan sebanyak 1 paket atau 5 bungkus.

Keterbatasan akses menuju Dusun Pucukan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Rombongan harus menggunakan kendaraan roda dua dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi perahu atau kapal untuk mencapai lokasi. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari perangkat dusun dan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menegaskan bahwa keberadaan Imigrasi tidak hanya hadir dalam menjalankan fungsi pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi sosial yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.