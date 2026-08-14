Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Novia Herawati, ARM
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Kanim Surabaya Hadirkan Pengalaman Perjalanan Internasional bagi 50 Siswa melalui IMMIGROUND 2026

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya di Kantor Imigrasi melayani siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surabaya yang mendapatkan pengalaman dunia keimigrasian dan perjalanan internasional melalui IMMIGROUND 2026 (Immigration Playground Experience) yang digelar dan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Rabu (12/8). (Istimewa). - Image

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya di Kantor Imigrasi melayani siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surabaya yang mendapatkan pengalaman dunia keimigrasian dan perjalanan internasional melalui IMMIGROUND 2026 (Immigration Playground Experience) yang digelar dan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Rabu (12/8). (Istimewa).

JawaPos.com - Sebanyak 50 siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surabaya mendapatkan pengalaman berbeda dalam mengenal dunia keimigrasian dan perjalanan internasional melalui IMMIGROUND 2026 (Immigration Playground Experience) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya di Kantor Imigrasi dan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Rabu (12/8). Kegiatan ini turut diikuti oleh 10 guru pendamping.

IMMIGROUND dirancang sebagai program edukasi keimigrasian berbasis pengalaman bagi anak. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai paspor dan keimigrasian, tetapi juga diajak merasakan secara langsung berbagai tahapan dalam perjalanan internasional, mulai dari simulasi pembuatan paspor, check-in, pemeriksaan keamanan, hingga pemeriksaan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, mengatakan bahwa IMMIGROUND hadir untuk memperkenalkan dunia Imigrasi kepada anak-anak dengan pendekatan yang berbeda.

“Hari ini kami ingin memperkenalkan dunia Imigrasi dengan cara yang berbeda. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba. Dan tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami.”

Menurut Agus, pengenalan keimigrasian sejak dini penting untuk membangun kesadaran anak mengenai dokumen perjalanan, aturan, serta tanggung jawab sebagai warga negara ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Bagi kami, mengenalkan hal tersebut sejak dini merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang tertib, disiplin, sadar hukum, dan memiliki wawasan yang luas,” lanjutnya.
 
Konsep IMMIGROUND memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami proses perjalanan internasional secara lebih utuh. Dalam simulasi check-in, peserta mendapatkan edukasi dari kru Indonesia AirAsia mengenai proses check-in dan perjalanan udara. Otoritas Bandar Udara memberikan pengenalan mengenai kawasan dan operasional bandar udara, sementara Aviation Security (AVSEC) memberikan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan badan dan barang.

Peserta juga mengikuti simulasi pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan petugas Kantor Imigrasi. Melalui pengalaman tersebut, peserta diperkenalkan pada fungsi Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

IMMIGROUND 2026 menjadi wujud kolaborasi antara Kantor Imigrasi Surabaya dengan PT Angkasa Pura Indonesia, Otoritas Bandar Udara, Indonesia AirAsia, Lanudal Juanda, dan Satgaspam TNI AL. Sinergi tersebut mendukung pelaksanaan edukasi, keselamatan, operasional bandar udara, pendampingan, serta pengamanan selama kegiatan berlangsung.

“Sinergi dan kolaborasi seperti ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan edukasi publik yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Agus.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi review dan permainan edukatif di Gate 4, dekat mushola. Peserta diajak mengingat kembali pengalaman yang diperoleh dari setiap tahapan simulasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada seluruh kolaborator serta penyampaian kesan dan harapan dari masing-masing perwakilan kolaborator.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Imigrasi Surabaya Perluas Akses Layanan Paspor Melalui Beragam Inovasi Pelayanan kepada Masyarakat - Image
Surabaya Raya

Imigrasi Surabaya Perluas Akses Layanan Paspor Melalui Beragam Inovasi Pelayanan kepada Masyarakat

Senin, 27 Juli 2026 | 20.22 WIB

Buka Sosialisasi di Surabaya, Dirjen Imigrasi Ajak Jajaran Perangi Gratifikasi demi Pelayanan Berkualitas - Image
Nasional

Buka Sosialisasi di Surabaya, Dirjen Imigrasi Ajak Jajaran Perangi Gratifikasi demi Pelayanan Berkualitas

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.15 WIB

Imigrasi Surabaya Tangkap 15 WNA China-Vietnam, Polisi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi - Image
Nasional

Imigrasi Surabaya Tangkap 15 WNA China-Vietnam, Polisi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi

Selasa, 14 Juli 2026 | 20.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore