Kanim Surabaya Hadirkan Pengalaman Perjalanan Internasional bagi 50 Siswa melalui IMMIGROUND 2026

JawaPos.com - Sebanyak 50 siswa SD Al Azhar Syifa Budi Surabaya mendapatkan pengalaman berbeda dalam mengenal dunia keimigrasian dan perjalanan internasional melalui IMMIGROUND 2026 (Immigration Playground Experience) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya di Kantor Imigrasi dan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Rabu (12/8). Kegiatan ini turut diikuti oleh 10 guru pendamping.

IMMIGROUND dirancang sebagai program edukasi keimigrasian berbasis pengalaman bagi anak. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai paspor dan keimigrasian, tetapi juga diajak merasakan secara langsung berbagai tahapan dalam perjalanan internasional, mulai dari simulasi pembuatan paspor, check-in, pemeriksaan keamanan, hingga pemeriksaan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, mengatakan bahwa IMMIGROUND hadir untuk memperkenalkan dunia Imigrasi kepada anak-anak dengan pendekatan yang berbeda.

“Hari ini kami ingin memperkenalkan dunia Imigrasi dengan cara yang berbeda. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba. Dan tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami.”

Menurut Agus, pengenalan keimigrasian sejak dini penting untuk membangun kesadaran anak mengenai dokumen perjalanan, aturan, serta tanggung jawab sebagai warga negara ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Bagi kami, mengenalkan hal tersebut sejak dini merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang tertib, disiplin, sadar hukum, dan memiliki wawasan yang luas,” lanjutnya.



Konsep IMMIGROUND memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami proses perjalanan internasional secara lebih utuh. Dalam simulasi check-in, peserta mendapatkan edukasi dari kru Indonesia AirAsia mengenai proses check-in dan perjalanan udara. Otoritas Bandar Udara memberikan pengenalan mengenai kawasan dan operasional bandar udara, sementara Aviation Security (AVSEC) memberikan edukasi mengenai pemeriksaan keamanan badan dan barang.

Peserta juga mengikuti simulasi pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan petugas Kantor Imigrasi. Melalui pengalaman tersebut, peserta diperkenalkan pada fungsi Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

IMMIGROUND 2026 menjadi wujud kolaborasi antara Kantor Imigrasi Surabaya dengan PT Angkasa Pura Indonesia, Otoritas Bandar Udara, Indonesia AirAsia, Lanudal Juanda, dan Satgaspam TNI AL. Sinergi tersebut mendukung pelaksanaan edukasi, keselamatan, operasional bandar udara, pendampingan, serta pengamanan selama kegiatan berlangsung.

“Sinergi dan kolaborasi seperti ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan edukasi publik yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Agus.