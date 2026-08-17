HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Satgas Operasi Damai Cartenz Patroli Pengamanan di Intan Jaya

Aparat gabungan dari TNI-Polri melaksanakan patroli bersama di Intan Jaya selamaperingatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. (Polri)
JawaPos.com - Di tengah-tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz melakukan patroli pengamanan di Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli dilakukan bersama-sama Koops TNI Habema.
Patroli tersebut dilakukan untuk memastikan peringatan Hari Kemerdekaan berlangsung aman. Lewat patroli tersebut, personel Polri dan TNI menyusuri sejumlah wilayah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sambil mengamati kondisi lingkungan sekitar.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa kehadiran aparat keamanan tersebut untuk memberikan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
”Kami ingin masyarakat di Intan Jaya dapat menyambut dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan aman dan nyaman,” kata Faizal pada Senin (17/8).
Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan bahwa situasi keamanan yang kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan.
”Patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengetahui perkembangan situasi sejak dini sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” kata dia.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Adarma Sinaga menyatakan, patroli menjadi salah satu cara personel untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.
”Dengan komunikasi yang baik, masyarakat juga dapat menyampaikan kondisi yang mereka rasakan secara langsung,” ujarnya.
Kombes Adarma Sinaga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenangan selama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Dia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
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Jawa Pos
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