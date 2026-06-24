4 Pemuda Boncengan 1 Motor Sambil Mabuk-mabukan, Dihukum Push Up Sampai Sadar



JawaPos.com - Petugas Satsamapta terpaksa menghukum 4 pemuda saat melintas di kawasan jalan Kartini Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur.

Pasalnya, mereka berboncengan dengan mengendarai 1 sepeda motor. Bahkan dalam kondisi mabuk pasca pesta minuman keras (miras).

Sebenarnya, patroli rutin digelar dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas. Terutama mencegah aksi kejahatan jalanan 3C (curat, curas, dan curanmor).

"Banyak pelaku beraksi di malam hari, sehingga kami selalu mewaspadai aktifitas mencurigakan," terang Kasatsamapta Polres Gresik AKP Satriyono.

Benar saja, saat melintasi kawasan jalan Kartini, petugas mendapati 4 pemuda berboncengan dengan hanya mengendarai 1 sepeda motor. Saat mencoba menghentikan laju motor, mereka sempat tidak merespon petugas. "Sehingga kami berhentikan secara paksa," bebernya.