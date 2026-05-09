Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 9 Mei 2026 | 14.52 WIB

Update Operasi SAR Gunung Dukono: 17 Pendaki Selamat, 3 Orang  Masih Dicari

Tim SAR Gabungan mengupayakan evakuasi pendaki Gunung Dukono yang terjebak saat erupsi. (Basarnas) - Image

Tim SAR Gabungan mengupayakan evakuasi pendaki Gunung Dukono yang terjebak saat erupsi. (Basarnas)

JawaPos.com - Kantor SAR Ternate memperbarui informasi terkait dengan perkembangan operasi SAR pendaki Gunung Dukono, Halmahera Utara, pada Sabtu (9/5). Sejauh ini, sudah 17 pendaki ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara 3 lainnya masih dalam pencarian.

Berdasar data yang diterima oleh awak media, sebanyak 17 pendaki itu terdiri atas 7 orang Warga Negara Asing (WNA) dan 10 orang Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara itu, 3 pendaki yang masih hilang terdiri atas 2 orang WNA dan seorang WNI. Rincian pendaki selamat terdiri atas:

1. Toh Yu Ming Eugene (Laki-laki, 30 Tahun, WNA Singapore)
2. Ong Shilin Selene (Perempuan, 37 Tahun, WNA Singapore)
3. Phoebe Low Pei Qi (Perempuan, 33 tahun, WNA Singapore)
4. Iris (Perempuan, 31 Tahun, WNA Singapore)
Venessa lee (Perempuan, 30 Tahun, WNA Singapore)
5. Geraldine lee (Perempuan, 30 tahun, WNA Singapore)
6. Shan De (Perempuan, 28 tahun, WNA Singapore)
7. Hairudin Doro (Laki-laki, 26 tahun, WNI/Loloda Baja)
8. Battiar Bahdar (Laki-laki, 24 tahun, WNI/Kel. Gambesi Ternate Selatan)
9. Yusrin Latif (Laki-laki, 23 tahun, WNI/Kel. Gambesi Ternate Selatan)
10.Ahmad Asmar (Laki-laki, 22 tahun, WNI/Kel. BTN Pohon Pala kota Ternate)
11. Sahrul Asim (Laki-laki, 26 tahun, WNI/Bastiong)
12. Riska Miska Isbar (Perempuan, 29 tahun, WNI)
13. Fiki Nafila (Perempuan, 27 tahun, WNI)
14. Sudin Juanga (Laki-laki, 45 tahun, WNI/Desa Mamuya Kecamatan Galela)
15. Jailan Ayub (Laki-laki, 45 tahun, WNI/ Bastiong)
16. Reza Selang (Laki-laki, 35 tahun, WNI/ Koloncucu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate)

Dari sumber yang sama, disebutkan pula 3 orang yang masih dalam pencarian terdiri pendaki bernama Heng Wen Qiang Timothy (Laki-laki, 30 Tahun, WNA Singapore), Shahin Muhrez bin Abdul Hamid (Laki-laki, 27 Tahun, WNA Singapore), dan Enjel (Perempuan, WNI). Pencarian mereka bertiga akan dilanjutkan hari ini (9/5).

Diberitakan sebelumnya, Kantor SAR Ternate telah menurunkan tim evakuasi ke Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Tim langsung dikerahkan setelah mereka menerima sinyal darurat dari koordinat 1°42'13.7"N 127°52'50.2"E. Berdasar informasi awal, ada puluhan pendaki tersesat di tengah erupsi gunung tersebut.

Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdani menyampaikan bahwa sinyal darurat itu sudah dikonfirmasi oleh kepala desa setempat. Bahwa ada puluhan pendaki saat Gunung Dukono erupsi. Tidak hanya itu, kepala desa tersebut melaporkan bahwa beberapa korban sudah dievakuasi dalam keadaan luka-luka akibat terimbas erupsi gunung berapi tersebut.

”Terdapat sejumlah pendaki yang mengalami luka-luka akibat terdampak aktivitas erupsi Gunung Dukono,” kata dia.

Untuk itu, dikerahkan Tim SAR agar proses evakuasi berjalan lebih cepat. Iwan menyampaikan bahwa Tim SAR sudah berada di sekitar Gunung Dukono pada pukul 09.56 WIT. Mereka bergerak dari Pos SAR Tobelo bersama potensi SAR lainnya. Tim itu juga sudah berkoordinasi dengan polres dan BPBD Kabupaten Halmahera Utara terkait situasi terkini.

”Selanjutnya tim menuju LKP untuk melaksanakan evakuasi para pendaki dengan selalu mempertimbangkan kondisi cuaca di lokasi tersebut,” ucap Iwan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Sempat Terjebak saat Gunung Dukono Erupsi, 14 dari 20 Pendaki Berhasil Dievakuasi dalam Keadaan Selamat - Image
Kasuistika

Sempat Terjebak saat Gunung Dukono Erupsi, 14 dari 20 Pendaki Berhasil Dievakuasi dalam Keadaan Selamat

Sabtu, 9 Mei 2026 | 02.07 WIB

Sempat Terjebak saat Erupsi, 14 dari 20 Pendaki Gunung Dukono Dievakuasi dalam Keadaan Selamat - Image
Berita Daerah

Sempat Terjebak saat Erupsi, 14 dari 20 Pendaki Gunung Dukono Dievakuasi dalam Keadaan Selamat

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.34 WIB

Puluhan Pendaki Terjebak Erupsi Gunung Dukono, Kemenpar Tutup Kawasan Pendakian - Image
Berita Daerah

Puluhan Pendaki Terjebak Erupsi Gunung Dukono, Kemenpar Tutup Kawasan Pendakian

Jumat, 8 Mei 2026 | 22.49 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore