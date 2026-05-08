Nanda Prayoga
Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.01 WIB

Pengelolaan Limbah B3 di Aceh Kian Terintegrasi, Penanganan Limbah Medis Dipercepat

Limbah medis butuh penanganan khusus. (Pinterest)

 

JawaPos.com–Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah yang berasal dari aktivitas medis, industri, maupun fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan serta membahayakan manusia.

PT Karya Teknik Mulia (PT KTM) menjadi perusahaan transporter pertama yang menjalin kerja sama dengan PT Garda Lestari Ekologi Hutama (PT GLEH) dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Provinsi Aceh. Selama tiga tahun terakhir, PT KTM aktif melayani pengangkutan limbah B3 di wilayah Aceh dengan fokus pada layanan limbah medis yang aman, profesional, serta tepat waktu.

Melalui kolaborasi tersebut, PT KTM terus mendukung proses distribusi limbah B3 menuju fasilitas pengolahan di kawasan Blang Bintang. Upaya ini dilakukan untuk membantu optimalisasi pengelolaan limbah oleh Pemerintah Aceh agar berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Hal ini juga dinilai mampu mempercepat penanganan limbah medis dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Aceh. Selain itu, langkah tersebut mendukung upaya kemandirian daerah dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

”Tujuan utama kami adalah menjadi solusi terpercaya dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah di Aceh, dengan semangat dari Aceh untuk Aceh,” ujar Riska Anindita, Asisten Direktur PT KTM dalam keterangannya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun sistem pengelolaan limbah B3 yang bertanggung jawab di Aceh. Sekaligus mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
