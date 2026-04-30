Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Jumat, 1 Mei 2026 | 05.09 WIB

Catat Kinerja Solid di Q1 2026, Pendapatan Naik 20,5 Persen Ditopang Bisnis Pengelolaan Limbah

Direktur TBS Juli Oktarina. (Istimewa) - Image

Direktur TBS Juli Oktarina. (Istimewa)

JawaPos.com-PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) membuka 2026 dengan kinerja keuangan yang solid. Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 20,5 persen secara tahunan, didorong transformasi bisnis menuju sektor hijau yang mulai menunjukkan hasil signifikan.

Tak hanya itu, laba kotor perusahaan juga melonjak 46,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perbaikan kinerja ini turut tercermin dari arus kas operasional yang berbalik positif menjadi USD 9,9 juta, dari sebelumnya negatif USD 2,9 juta pada kuartal I 2025. 

Direktur TBS Juli Oktarina, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi transformasi perusahaan berada di jalur yang tepat.

“Hasil yang kami capai di kuartal pertama ini merupakan validasi atas ketepatan arah transformasi perusahaan. Langkah akuisisi dan divestasi pada 2025 menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya. 

Dari sisi bottom line, kerugian bersih TBS juga berhasil ditekan drastis hingga lebih dari 83 persen, dari USD 58,9 juta menjadi USD 9,5 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi tidak adanya lagi kerugian non-kas dari divestasi aset PLTU seperti tahun sebelumnya. 

Bisnis Pengelolaan Limbah Jadi Motor Utama

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kelola Limbah Jadi Pupuk dan Pakan, Dapur SPPG di Kabupaten Bogor Terapkan Zero Waste - Image
Nasional

Kelola Limbah Jadi Pupuk dan Pakan, Dapur SPPG di Kabupaten Bogor Terapkan Zero Waste

Selasa, 16 Desember 2025 | 22.03 WIB

Indonesia Jalin Kerja Sama Dengan Jepang, Ekonomi Yakin Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Nasional - Image
Energi

Indonesia Jalin Kerja Sama Dengan Jepang, Ekonomi Yakin Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Nasional

Rabu, 18 Maret 2026 | 01.41 WIB

Penjualan REC PLN Tembus 6,43 TWh pada 2025, Tumbuh Hampir 20 Persen - Image
Energi

Penjualan REC PLN Tembus 6,43 TWh pada 2025, Tumbuh Hampir 20 Persen

Senin, 26 Januari 2026 | 13.13 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore