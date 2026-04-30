Catat Kinerja Solid di Q1 2026, Pendapatan Naik 20,5 Persen Ditopang Bisnis Pengelolaan Limbah

Direktur TBS Juli Oktarina. (Istimewa)
JawaPos.com-PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) membuka 2026 dengan kinerja keuangan yang solid. Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 20,5 persen secara tahunan, didorong transformasi bisnis menuju sektor hijau yang mulai menunjukkan hasil signifikan.
Tak hanya itu, laba kotor perusahaan juga melonjak 46,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perbaikan kinerja ini turut tercermin dari arus kas operasional yang berbalik positif menjadi USD 9,9 juta, dari sebelumnya negatif USD 2,9 juta pada kuartal I 2025.
Direktur TBS Juli Oktarina, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi transformasi perusahaan berada di jalur yang tepat.
“Hasil yang kami capai di kuartal pertama ini merupakan validasi atas ketepatan arah transformasi perusahaan. Langkah akuisisi dan divestasi pada 2025 menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.
Dari sisi bottom line, kerugian bersih TBS juga berhasil ditekan drastis hingga lebih dari 83 persen, dari USD 58,9 juta menjadi USD 9,5 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi tidak adanya lagi kerugian non-kas dari divestasi aset PLTU seperti tahun sebelumnya.
Bisnis Pengelolaan Limbah Jadi Motor Utama
