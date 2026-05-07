7 Fakta Kecelakaan Maut Bus ALS di Muratara yang Tewaskan 16 Orang Usai Terbakar

JawaPos.com - Sedikitnya 16 orang tewas pada kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki pengangkut BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Rabu (6/5). Insiden tragis ini menjadi perhatian publik karena bus terbakar hebat sesaat setelah tabrakan terjadi.

Selain korban meninggal dunia, tiga orang mengalami luka berat dan satu korban lainnya luka ringan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan bus menghindari lubang hingga disebut sempat melawan arus.

Berikut sejumlah fakta penting terkait kecelakaan bus ALS di Muratara:

1. Kecelakaan Terjadi di Jalinsum Muratara Siang Hari Insiden terjadi sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera wilayah Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Bus ALS diketahui tengah melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi sebelum bertabrakan dengan truk tangki pengangkut BBM.

Jalur tersebut dikenal sebagai salah satu lintasan padat kendaraan antarkota dan angkutan logistik di Sumatera.

2. Bus ALS Terbakar Hebat Setelah Tabrakan Benturan antara kedua kendaraan memicu kebakaran besar. Bus ALS langsung dilalap api hingga hampir seluruh badan kendaraan hangus terbakar.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api besar disertai asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Kondisi itu membuat proses evakuasi korban berlangsung sulit.

3. Sebanyak 16 Orang Dilaporkan Tewas Korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini mencapai 16 orang. Mayoritas korban diduga terjebak di dalam bus saat api membesar.