Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 7 Mei 2026 | 06.25 WIB

Jasa Raharja Gerak Cepat, Pastikan Korban Tabrakan Bus ALS dan Truk Tangki Dapat Santunan dan Perawatan

Petugas Jasa Raharja nenemui korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki di rumah sakit. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Jasa Raharja bergerak cepat menangani kasus kecelakaan antara Bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5). Perusahaan BUMN ini memastikan para korban mendapat jaminan asuransi dari negara.
 
Petugas Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumatera Selatan bergerak langsung ke lokasi kejadian dan menemui korban. Berdasarkan data sementara, jumlah korban jiwa sebanyak 16 orang, sedangkan korban luka 4 orang.
 
Petugas telah berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas guna proses penerbitan laporan polisi. Lalu petugas menemui pihak rumah sakit untuk memberikan jaminan perawatan bagi korban.
 
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menyampaikan, seluruh korban memperoleh hak santunan dan jaminan perawatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Perusahaan akan memastikan proses administrasi berjalan cepat dan mudah.
 
“Jasa Raharja hadir untuk memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh perlindungan dasar secara cepat dan tepat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan pendataan, koordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait, serta memastikan seluruh korban memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. 
 
 
Petugas Jasa Raharja juga telah menerbitkan dan menyerahkan surat jaminan (guarantee letter) kepada RSUD Rupit Muratara guna mempercepat penanganan medis korban luka-luka. Selain itu, petugas turut melakukan pendataan korban dan ahli waris untuk memastikan proses penyerahan santunan bagi korban meninggal dunia.
 
"Jasa Raharja turut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat," jelas Awaluddin. 
 

Kronologi Kecelakaan

 
Kecelakaan terjadi Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5). Peristiwa ini melibatkan Bus ALS dengan nomor polisi BK 7451 DL dan truk tangki minyak.
 
Peristiwa bermula saat Bus ALS melaju dari Lubuklinggau menuju Jambi. Bus diduga berusaha menghindari lubang jalan dan bantir setir ke kanan. Tindakan ini membuat bus menabrak truk yang datang dari arah berlawanan.
 
Akibat kerasanya tabrakan, kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Berdasarkan data sementara, kejadian tersebut mengakibatkan 16 korban meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. 
 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Profil dan Rute Bus ALS yang Tabrak Truk Tangki hingga Terbakar si Muratara Sumsel - Image
Kasuistika

Profil dan Rute Bus ALS yang Tabrak Truk Tangki hingga Terbakar si Muratara Sumsel

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.53 WIB

Seluruh Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Sumsel Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang - Image
Berita Daerah

Seluruh Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Sumsel Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.27 WIB

Begini Kronologi Kecelakaan Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera yang Tewaskan 16 Orang - Image
Berita Daerah

Begini Kronologi Kecelakaan Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera yang Tewaskan 16 Orang

Kamis, 7 Mei 2026 | 03.41 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore