Seluruh Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Sumsel Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis)
JawaPos.com - Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan Bus ALS dengan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu siang (6/5) dibawa ke RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau. Rencananya belasan jenazah itu akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk diidentifikasi.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya telah memastikan informasi tersebut. Menurut dia, pemindahan belasan jenazah korban kecelakaan tersebut ke Palembang demi kepentingan identifikasi. Rencananya pemindahan jenazah dilaksanakan melalui jalur darat pada Kamis (7/5). Selain membawa jenazah korban ke Palembang, Polda Sumsel juga membuka Posko DVI di sana.
”Iya dalam rangka proses identifikasi oleh tim DVI Biddokkes Polda Sumsel,” kata dia saat dikonfirmasi.
Baca Juga:Iran Khawatir Dapat Perlakuan Tak Menyenangkan di AS! FIFA Diminta Beri Kepastian Jelang Piala Dunia 2026
Kombes Nandang juga mengungkapkan bahwa Polres Muratara bersama jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel, Laboratorium Forensik, dan Jasa Raharja sudah turun ke lokasi kejadian. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menemukan penyebab kejadian.
”Selain kapolres muratara yang melakukan evakuasi, saat ini tim terpadu penanganan laka lantas sedang melakukan olah TKP dan identifikasi para korban,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Polda Sulsel mengungkapkan bahwa kecelakaan antara Bus ALS dan truk tangki BBM itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Bus ALS yang dikendarai oleh Alif (44) melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Di lokasi kecelakaan itu, bus mendadak berbelok ke kanan untuk menghindari lubang di Jalan Lintas Sumatera.
Baca Juga:Siapa Paling Beruntung? Intip Ramalan Zodiak Besok 7 Mei 2026: Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn atau Pisces
”Sehingga menabrak mobil tangki dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau,” kata Nandang.
Setelah tabrakan terjadi, api muncul dan membakar kedua kendaraan. Dalam berbagai rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak Bus ALS terbakar habis. Api menyala-nyala dan melalap seluruh bagian bus. Kombes Nandang menyatakan bahwa kedua pengemudi kendaraan tersebut meninggal dunia di lokasi kecelakaan.
”Akibat kejadian tersebut pengemudi dan penumpang mobil (truk) meninggal dunia terbakar di dalam mobil dan untuk pengemudi mobil bus meninggal dunia,” ucap dia.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!