Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 7 Mei 2026 | 04.27 WIB

Seluruh Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Sumsel Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis) - Image

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis)

JawaPos.com - Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan Bus ALS dengan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu siang (6/5) dibawa ke RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau. Rencananya belasan jenazah itu akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya telah memastikan informasi tersebut. Menurut dia, pemindahan belasan jenazah korban kecelakaan tersebut ke Palembang demi kepentingan identifikasi. Rencananya pemindahan jenazah dilaksanakan melalui jalur darat pada Kamis (7/5). Selain membawa jenazah korban ke Palembang, Polda Sumsel juga membuka Posko DVI di sana.

”Iya dalam rangka proses identifikasi oleh tim DVI Biddokkes Polda Sumsel,” kata dia saat dikonfirmasi.

Kombes Nandang juga mengungkapkan bahwa Polres Muratara bersama jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel, Laboratorium Forensik, dan Jasa Raharja sudah turun ke lokasi kejadian. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menemukan penyebab kejadian.

”Selain kapolres muratara yang melakukan evakuasi, saat ini tim terpadu penanganan laka lantas sedang melakukan olah TKP dan identifikasi para korban,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulsel mengungkapkan bahwa kecelakaan antara Bus ALS dan truk tangki BBM itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Bus ALS yang dikendarai oleh Alif (44) melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Di lokasi kecelakaan itu, bus mendadak berbelok ke kanan untuk menghindari lubang di Jalan Lintas Sumatera.

”Sehingga menabrak mobil tangki dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau,” kata Nandang.

Setelah tabrakan terjadi, api muncul dan membakar kedua kendaraan. Dalam berbagai rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak Bus ALS terbakar habis. Api menyala-nyala dan melalap seluruh bagian bus. Kombes Nandang menyatakan bahwa kedua pengemudi kendaraan tersebut meninggal dunia di lokasi kecelakaan.

”Akibat kejadian tersebut pengemudi dan penumpang mobil (truk) meninggal dunia terbakar di dalam mobil dan untuk pengemudi mobil bus meninggal dunia,” ucap dia.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Begini Kronologi Kecelakaan Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera yang Tewaskan 16 Orang - Image
Berita Daerah

Begini Kronologi Kecelakaan Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera yang Tewaskan 16 Orang

Kamis, 7 Mei 2026 | 03.41 WIB

Bus ALS Tabrak Truk Tangki hingga Kebakaran di Muratara Sumsel, 16 Orang Tewas - Image
Kasuistika

Bus ALS Tabrak Truk Tangki hingga Kebakaran di Muratara Sumsel, 16 Orang Tewas

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.59 WIB

Motor Oleng dan Tabrak Separator Busway di S Parman, Pengendara Tewas di Tempat - Image
Jabodetabek

Motor Oleng dan Tabrak Separator Busway di S Parman, Pengendara Tewas di Tempat

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore