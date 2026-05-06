Seluruh Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Sumsel Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang

JawaPos.com - Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan Bus ALS dengan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu siang (6/5) dibawa ke RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau. Rencananya belasan jenazah itu akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya telah memastikan informasi tersebut. Menurut dia, pemindahan belasan jenazah korban kecelakaan tersebut ke Palembang demi kepentingan identifikasi. Rencananya pemindahan jenazah dilaksanakan melalui jalur darat pada Kamis (7/5). Selain membawa jenazah korban ke Palembang, Polda Sumsel juga membuka Posko DVI di sana.

”Iya dalam rangka proses identifikasi oleh tim DVI Biddokkes Polda Sumsel,” kata dia saat dikonfirmasi.

Kombes Nandang juga mengungkapkan bahwa Polres Muratara bersama jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel, Laboratorium Forensik, dan Jasa Raharja sudah turun ke lokasi kejadian. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menemukan penyebab kejadian.

”Selain kapolres muratara yang melakukan evakuasi, saat ini tim terpadu penanganan laka lantas sedang melakukan olah TKP dan identifikasi para korban,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulsel mengungkapkan bahwa kecelakaan antara Bus ALS dan truk tangki BBM itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Bus ALS yang dikendarai oleh Alif (44) melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Di lokasi kecelakaan itu, bus mendadak berbelok ke kanan untuk menghindari lubang di Jalan Lintas Sumatera.

”Sehingga menabrak mobil tangki dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau,” kata Nandang.

Setelah tabrakan terjadi, api muncul dan membakar kedua kendaraan. Dalam berbagai rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak Bus ALS terbakar habis. Api menyala-nyala dan melalap seluruh bagian bus. Kombes Nandang menyatakan bahwa kedua pengemudi kendaraan tersebut meninggal dunia di lokasi kecelakaan.