Syahrul Yunizar
Kamis, 7 Mei 2026 | 03.41 WIB

Begini Kronologi Kecelakaan Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera yang Tewaskan 16 Orang

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis)  

JawaPos.com-Insiden tragis di Jalan Lintas Sumatera, Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu siang (6/5) menyebabkan 16 korban meninggal dunia. 

Para korban terbakar pasca Bus ALS dan truk tangki pengangkut bahan bakar bertabrakan. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan merunut kronologi kejadian berdasar keterangan saksi.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, Bus ALS yang dikendarai oleh Alif (44) melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Di lokasi kecelakaan itu, bus mendadak berbelok ke kanan untuk menghindari lubang di Jalan Lintas Sumatera.

”Sehingga menabrak mobil tangki dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau,” kata dia saat dikonfirmasi pada Rabu malam (6/5).

Setelah tabrakan terjadi, api muncul dan membakar kedua kendaraan. Dalam berbagai rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak Bus ALS terbakar habis. Api menyala-nyala dan melalap seluruh bagian bus. Kombes Nandang menyatakan bahwa kedua pengemudi kendaraan tersebut meninggal dunia di lokasi kecelakaan.

”Akibat kejadian tersebut pengemudi dan penumpang mobil (truk) meninggal dunia terbakar di dalam mobil dan untuk pengemudi mobil bus meninggal dunia,” ucap dia.

Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama menyampaikan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dicari tahu. Dia mengakui di lokasi kecelakaan memang ada beberapa lubang. Namun, pihaknya perlu pendalaman lebih lanjut. Mengingat ada dugaan human error dalam kecelakaan tersebut. Dugaan itu muncul dari keterangan kernet bus yang selamat.

”Sementara pengakuan dari kernet bahwa sopir hilang kendali sehingga membanting ke arah kanan sisi berlawanan,” ujarnya.

Jajaran Polda Sulsel dan polres Muratara memastikan akan terus mendalami kecelakaan tersebut. Mereka akan mencari tahu secara lebih jelas ihwal penyebab kecelakaan yang merenggut belasan nyawa itu. Polisi juga bakal mendirikan posko untuk kebutuhan identifikasi korban dan sebagai pusat informasi bagi keluarga korban. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
