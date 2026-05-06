Bahaya! Boraks Nyelip di Menu MBG, Ratusan Pelajar di Anambas Keracunan Massal 

Foto pelajar yang tengah dirawat di rumah sakit. (Ihsan Imaduddin/Batam Pos)
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap fakta mengejutkan di balik kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten tersebut. Berdasarkan uji sampel makanan, ditemukan kandungan boraks serta cemaran bakteri berbahaya seperti Escherichia coli (E. coli) dan Bacillus cereus.
Menurut Ketua Tim Investigasi BGN, Arie Karimah Muhammad, pengujian dilakukan melalui rapid test oleh Dinas Kesehatan Anambas dan uji laboratorium lanjutan oleh BPOM Batam.
“Hasilnya, boraks ditemukan pada telur kecap, tempe goreng, dan tumis sayur dengan kadar 100 hingga 5.000 mg/L,” ujarnya baru-baru ini, dikutip melalui Batam Pos—Jawa Pos Group.
Arie menjelaskan, penggunaan boraks pada menu tersebut tidak lazim dan berbahaya karena bahan seperti telur, sayur, dan tempe tidak memerlukan pengawet kimia.
Di samping itu, uji laboratorium juga menemukan cemaran bakteri. Bakteri E. coli terdeteksi pada telur kecap, air dapur, dan sisa makanan, sedangkan Bacillus cereus ditemukan pada nasi putih. Kedua bakteri tersebut diketahui dapat memicu gangguan pencernaan serius, mulai dari diare, muntah, hingga infeksi.
Adapun kasus keracunan massal ini terjadi pada 15 April lalu dengan jumlah korban mencapai 162 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
Baca Juga:Balap Sepeda Pasang Target 4 Medali dari Asian Games 2026 Meski Kena Efisiensi Anggaran Signifikan
Kekinian, BGN terus menginvestigasi untuk menelusuri sumber kontaminasi dan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai langkah awal, dapur penyedia makanan di Air Asuk ditutup sementara.
Kepala Dinas Kesehatan Anambas, Feri Oktavia, menilai pencemaran bisa terjadi akibat bahan baku yang sudah terkontaminasi, proses memasak yang tidak sempurna, hingga penyimpanan yang tidak sesuai standar.
Selain itu, distribusi makanan juga diduga menjadi faktor risiko. Pengiriman menggunakan kapal pompong tanpa penutup memungkinkan makanan terpapar panas dan mempercepat pertumbuhan bakteri.
“Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan makanan, baik saat penyimpanan maupun distribusi,” tegasnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!