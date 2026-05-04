Kiai di Pati Cabuli Puluhan Santri Sudah Berstatus Tersangka, tapi Belum Ditahan

JawaPos.com – Pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Kabupaten Pati, Ashari disebut telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap puluhan santri. Namun, hingga kini ia belum ditahan pihak kepolisian.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkapkan bahwa surat penetapan tersangka telah dikirim kepada pihak korban pada 28 April lalu. Meski status hukum pelaku sudah jelas, ia menyayangkan belum adanya langkah tegas berupa penahanan dari aparat penegak hukum.

Ali menilai kondisi ini berpotensi menghambat proses hukum dan menimbulkan kekhawatiran tersangka masih bebas berkeliaran. Ia pun mendesak agar kepolisian segera mengambil tindakan tegas.

“Banyak kasus tersangka tidak ditahan dan masih berkeliaran. Kami dorong minggu ini atau paling lambat minggu depan harus ditahan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5).

Ia bahkan mengancam akan melayangkan surat ke Polda, Propam, hingga Itwasda, serta menggelar aksi unjuk rasa apabila penahanan tidak segera dilakukan.

Di sisi lain, dalam proses pengungkapan kasus ini, Ali juga mengaku sempat mendapat tawaran uang damai dari pihak yang diduga terkait dengan tersangka. Penawaran tersebut disebut mencapai Rp 300 juta hingga Rp 400 juta, namun seluruhnya ditolak.

“Saya tolak semua karena itu bukan hak saya dan merupakan uang haram. Saya ingin kasus ini terbuka agar tidak ada korban lain,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Pati terungkap. Meski baru delapan korban yang resmi melapor, jumlah korban disebut bisa mencapai 30 hingga 50 orang.