Detik-detik Evakuasi WNA Rusia Terjebak di Tebing Pantai Cemongkak Bali

Proses evakuasi 2 WNA asal Rusia yang terjebak di bawah tebing pantai di Bali pada Kamis (23/4). (Kantor SAR Denpasar).
JawaPos.com - Kantor SAR Denpasar mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi 2 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia di Pantai Cemongkak, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, pada Kamis (23/4). Mereka dievakuasi karena terjebak di bawah tebing pantai tersebut.
Berdasar data yang diperoleh petugas di lapangan, kedua WNA berpaspor Rusia itu terdiri atas Sergei Starostin, seorang laki-laki berusia 51 tahun, dan Diana Zolotova, seorang perempuan berusia 20 tahun. Keduanya dilaporkan terjebak di bawah tebing siang tadi.
”Informasi awal kejadian tersebut diterima dari Fika, Staff Beach Club EL Kabron. Setelah ada informasi ke Kantor SAR Denpasar pada pukul 13.10 WITA dan kejadian diinformasikan jam 11.30 WITA,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Denpasar I Nyoman Sidakarya kepada awak media.
Atas permintaan bantuan yang disampaikan oleh pelapor, Kantor SAR Denpasar mengerahkan 8 orang personel menuju lokasi. Namun, posisi korban sulit dijangkau menggunakan peralatan evakuasi yang mereka bawa. Sehingga dikerahkan 1 unit helikopter milik SGi Air Bali.
”Anggota kami dari Kantor SAR Denpasar, Basarnas Bali langsung koordinasi dan on board personel kami di helikopter SGi Air Bali 1 orang,” ucap Sidakarya.
Helikopter tersebut dilaporkan take off dari helipad di Beno pada pukul 14.46 WITA dengan 5 personel on board. Sekitar 12 menit mengudara, mereka tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi kedua WNA Rusia itu dengan menggunakan teknik dan sistem hoisting.
”Tidak ada permasalahan yang begitu signifikan tetapi harus lebih cepat dalam proses tersebut karena melihat gelombang yang cukup naik, dan kita menggunakan hoisting, dan satu per satu korban bisa kita evakuasi,” jelas Sidakarya.
Kedua WNA Rusia berhasil diselamatkan pada pukul 15.15 WITA. Sidakarya memastikan, mereka dalam kondisi baik-baik saja. Namun demikian korban atas nama Sergei Starostin mengalami luka ringan pada bagian kaki dan siku sebelah kiri.
