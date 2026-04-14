Wakil Ketua DPR Cucun Cek Program BSPS di Kabupaten Bandung, Temukan Masalah Lahan BUMN

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berupaya memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung berjalan tepat sasaran. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Cucun pun meninjau langsung simulasi tender rakyat (PTT) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, DPR RI memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan program pemerintah. Langkah ini sebagai upaya memastikan program berjalan sesuai target.
“Ini bagian dari pengawasan saya. Saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para bupati benar-benar menjadi program kerakyatan,” ujar Cucun, Selasa (14/4).
Ia menilai anggaran besar yang digelontorkan pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak.
“Anggaran yang besar ini harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung dan dirasakan. Tadi kita lihat warga menerima rumah yang sudah direnovasi menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Cucun menyakini program pemerintah bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Terutama dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saya yakin program Pak Gubernur bisa menumbuhkan para pelaku UMKM agar berkembang di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program BSPS, terutama terkait keterbatasan lahan. Sebagian wilayah di daerah pemilihannya seperti Kertasari, Ciwidey dan Pangalengan berada di kawasan perkebunan milik BUMN yang tidak dapat dibangun melalui skema BSPS.
