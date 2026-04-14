Dapat Dukungan 12 Daerah, Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul Maju Bursa Ketua Karang Taruna Riau

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul maju mencalonkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Riau. Dia mendapat dukungan dari 12 kabupaten/kota. Dia pun ditetapkan sebagai calon tunggal.

Penetapan tersebut dilakukan setelah Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Temu Karya Karang Taruna Provinsi Riau menyelesaikan seluruh tahapan penjaringan, mulai dari pembukaan pendaftaran hingga verifikasi administrasi bakal calon.

Rahul menilai tingginya dukungan ini sebagai bentuk amanah dari banyak pihak. Oleh karena itu, dia akan menjalankannya sebaik mungkin.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari 12 kabupaten/kota. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Rahul, Senin (13/4).

Dia menyampaikan, karang taruna memiliki tugas penting dalam pengembangan masyarakat, terutama anak muda. Maka dari itu, karang taruna harus memberikan dampak nyata.

“Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi organisasi formal. Kita harus hadir di tengah masyarakat sebagai motor penggerak kegiatan sosial, ekonomi dan kepemudaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Rahul juga menyoroti pentingnya sinergi antara program pusat dan daerah agar berjalan efektif dan merata. Dengan begitu, manfaat yang diterima masyarakat lebih optimal.

“Kita ingin program-program dari pusat tidak berhenti di tingkat provinsi saja, tetapi harus bisa didorong hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Riau. Pemerataan program ini penting agar seluruh pemuda merasakan manfaat yang sama,” imbuhnya.