Viral! Dua Wisatawan Terjebak Arus Deras di Curug Gomblang, Begini Kondisinya Sekarang

JawaPos.com - Sebuah video viral di TikTok mengejutkan netizen setelah memperlihatkan dua wisatawan terjebak di tengah aliran deras Curug Gomblang, Banyumas. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (10/4) ini menjadi peringatan keras bagi para pecinta wisata alam mengenai bahaya debit air yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Kejadian bermula saat kondisi air yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi keruh dan mengalir sangat kuat. Dalam rekaman yang diunggah akun TikTok @mld.filter, kedua wisatawan tersebut hanya bisa berdiri mematung di atas sebuah batu besar di tengah sungai.

"Tidak bisa terevakuasi guys, aduh Ya Allah kasihan banget," ujar perekam video dalam unggahan tersebut dengan nada penuh kekhawatiran.

Situasi di lokasi sempat memicu kepanikan luar biasa. Wisatawan yang belum diketahui identitasnya tersebut tampak kesulitan mencari jalur aman untuk menepi karena kepungan arus yang sangat kencang.

Beruntung, kesigapan petugas di kawasan wisata Curug Gomblang berhasil mencegah tragedi. Petugas segera melakukan upaya penyelamatan dengan perlengkapan yang memadai untuk menjangkau posisi korban.

Video yang telah ditonton lebih dari 7,6 juta kali tersebut langsung dibanjiri komentar netizen yang mencemaskan kondisi korban. Salah satu akun bernama Penunggu Curug memberikan kabar terbaru mengenai kondisi terkini para wisatawan.

"Alhamdulillah untuk pengunjung aman dan tidak ada luka serius hanya sedikit trauma," tulisnya dalam kolom komentar.

Tetap di Atas Batu: Keputusan Tepat di Tengah Bahaya

Banyak netizen yang bertanya-tanya mengapa korban tidak langsung lari ke tepi sungai sebelum air semakin tinggi. Namun, dijelaskan bahwa tetap berada di atas batu adalah langkah paling rasional saat itu.