Viral Kasus Suami Ternyata Perempuan di Malang: Rey Bantah Iming-iming Hidup Mewah

Reynaldi alias Rey membantah tuduhan sang istri, Intan Anggraeni soal iming-iming hidup mewah dan mobil Lamborghini. (Dokumentasi Radar Malang)
JawaPos.com - Kasus dugaan pemalsuan identitas yang menyeret nama pengantin muda di Malang, Intan Anggraeni, 28 tahun, dan Erfastino Reynaldi alias Rey, 36 tahun, mendadak viral di media sosial.
Keduanya melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026. Sayang, pernikahan yang diharapkan bahagia justru berujung menjadi polemik. Intan melaporkan Rey setelah terkejut mengetahui identitas suaminya adalah seorang perempuan.
Sebelum menikah, Intan menyebut kerap diiming-imingi kehidupan mewah oleh Rey, seperti rumah mewah, mobil Lamborghini, hingga liburan ke luar negeri. Hal itu membuat Intan luluh dan bersedia ke jenjang pernikahan.
Namun di tempat terpisah, Rey memberikan klarifikasi yang berbanding terbalik. Ia juga membantah adanya janji-janji berlebihan seperti yang dikatakan Intan kepada awak media di Kota Malang.
Ia juga secara tegas menepis isu yang beredar soal ajakan Intan ke Kamboja yang dikaitkan dengan upaya TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
“Tuduhan akan menjual ke luar negeri itu tidak benar sama sekali. Tidak ada pemalsuan dokumen, data yang saya berikan adalah asli,” tegas Rey kepada Jawa Pos Radar Malang, dikutip Jumat (10/4).
Ia mengklaim sejak awal menjalin hubungan, Intan sejatinya sudah mengetahui identitas asli Rey sebagai perempuan. Bahkan keluarga dan kerabat dekat Intan pun mengetahui rahasia tersebut.
“Tidak hanya dia (Intan), tetapi keluarganya juga mengetahui (identitas gender Rey adalah perempuan). Saya sudah beberapa kali datang ke rumahnya dan dikenalkan ke lingkungan sekitar,” imbuhnya.
Selama menjalin hubungan asmara, Rey justru mengaku kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk membayangkan sejumlah utang. Ia menyebut dapat membuktikan ucapannya dengan riwayat catatan transfer.
