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Penulis: Dadang Kurnia
Minggu, 1 November 2026 | 05.00 WIB

Gunakan Data Resmi BPS sebagai Indikator, Wilwatikta Awards 2026 Dinilai Sangat Kredibel

Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati saat memberikam sambutan dalam penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok JawaPos.com) - Image

Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati saat memberikam sambutan dalam penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengapresiasi tinggi gelaran ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diinisiasi media JawaPos.com.

Penghargaan tersebut dinilai sangat kredibel dan relevan lantaran menjadikan indikator serta data resmi BPS Jawa Timur sebagai parameter utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan di seluruh kabupaten/ kota se-Jatim.

Menurut Herum, penggunaan data statistik yang valid memberikan tolok ukur yang objektif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

"Pada dasarnya memang penghargaan itu diberikan dengan tolok ukur yang jelas ya, artinya ada alat ukur yang juga dipakai oleh pemerintah, sehingga ketika penghargaan itu diberikan, sangat relevan dengan capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah," ujar Herum di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Herum membeberkan, potret perkembangan daerah di Jawa Timur pada 2026 menunjukkan tren dan progres yang sangat menggembirakan di berbagai sektor.

Berdasarkan pencatatan data BPS Jatim terbaru, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur mencatatkan penurunan serentak yang diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kalau perkembangannya Alhamdulillah sebagian besar itu memang progresnya bagus. Bahkan di tahun 2026 ini kemiskinan itu semua kabupaten/kota turun, kemudian perekonomian juga terus tumbuh," ungkapnya.

Capaian riil ini menjadi salah satu variabel penentu dalam menentukan daerah-daerah penerima piala dan penghargaan di Wilwatikta Awards 2026.

Lebih lanjut, Herum menegaskan, selama ini data yang dirilis BPS memegang peranan krusial sebagai pijakan utama pemerintah, baik dalam tahap perencanaan program maupun evaluasi kebijakan.

Inisiatif media dalam mengolah data publik ini menjadi referensi penilaian penganugerahan daerah dianggapnya sebagai langkah kolaboratif yang sangat positif.

Editor: Bintang Pradewo
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