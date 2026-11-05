Jember Sabet Wilwatikta Awards 2026, Inovasi Layanan Publik Terbaik di Jawa Timur

JawaPos.com — Kabupaten Jember meraih penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi Terbaik se-Jawa Timur dalam JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10) malam. Trofi itu menjadi pengakuan atas upaya Pemkab memudahkan pelayanan masyarakat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman menerima penghargaan mewakili Bupati Jember, Gus Fawait, sekaligus menyoroti akses kesehatan gratis bermodal KTP.

Penghargaan dari ajang yang diinisiasi JawaPos.com itu menempatkan pelayanan publik dan informasi sebagai capaian utama Kabupaten Jember.

Di balik penghargaan tersebut, Helmi menekankan peran kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik.

Bagi masyarakat, pelayanan pemerintah paling mudah dirasakan ketika kebutuhan sehari-hari bisa diakses dengan lebih sederhana.

Dalam penjelasannya seusai menerima penghargaan, Helmi mengangkat sektor kesehatan sebagai contoh layanan yang dikembangkan Pemkab Jember.

Apa yang Membawa Jember Meraih Penghargaan?

Kabupaten Jember memperoleh penghargaan untuk kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi Terbaik di Jawa Timur pada Wilwatikta Awards 2026.

Kategori tersebut menjadi fokus apresiasi yang diterima Helmi saat hadir mewakili Gus Fawait dalam malam penganugerahan di Surabaya.