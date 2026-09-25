Siap Masuk Dunia Industri Kreatif, 48 Mahasiswa IKJ Pamerkan Tugas Akhir Mamah Aku Sarjana

Pemeran karya seni bertajuk Mamah, Aku Sarjana di kompleks TIM Jakarta (24/9) malam. (Dok. IKJ)
JawaPos.com - Sebanyak 48 mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menggelar pameran tugas akhir bertajuk Mamah, Aku Sarjana.
Pameran yang digelar di komplek Taman Ismail Marzuki (TIM) itu jadi ajang memamerkan tugas akhir mereka untuk meraih gelar sarjana.
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’’Karya yang dipamerkan beragam,’’ tutur Adlien.
Dia mencontohkan ada karya berupa lukisan, buku, dan lainnya.
Adlien menegaskan, karya yang dipamerkan itu merupakan tugas akhir para mahasiswa sebelum meraih gelar Sarjana Desain (S.Ds) atau Sarjana Seni (S.Sn).
Dia menuturkan bahwa karya-karya yang dipameran itu sudah melalui tahap kurasi.
’’Proses ini untuk mengenalkan pada dunia seni rupa yang cukup luas spektrumnya,’’ jelas Adlien.
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