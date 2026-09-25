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Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 25 September 2026 | 23.50 WIB

Siap Masuk Dunia Industri Kreatif, 48 Mahasiswa IKJ Pamerkan Tugas Akhir Mamah Aku Sarjana

Pemeran karya seni bertajuk Mamah, Aku Sarjana di kompleks TIM Jakarta (24/9) malam. (Dok. IKJ) - Image

Pemeran karya seni bertajuk Mamah, Aku Sarjana di kompleks TIM Jakarta (24/9) malam. (Dok. IKJ)

JawaPos.com - Sebanyak 48 mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menggelar pameran tugas akhir bertajuk Mamah, Aku Sarjana.

Pameran yang digelar di komplek Taman Ismail Marzuki (TIM) itu jadi ajang memamerkan tugas akhir mereka untuk meraih gelar sarjana.

Dekan FSRD IKJ Adlien Fadlia mengatakan, pameran tersebut dibuka sampai dengan 29 September.

’’Karya yang dipamerkan beragam,’’ tutur Adlien.

Dia mencontohkan ada karya berupa lukisan, buku, dan lainnya.

Adlien menegaskan, karya yang dipamerkan itu merupakan tugas akhir para mahasiswa sebelum meraih gelar Sarjana Desain (S.Ds) atau Sarjana Seni (S.Sn).

Dia menuturkan bahwa karya-karya yang dipameran itu sudah melalui tahap kurasi.

’’Proses ini untuk mengenalkan pada dunia seni rupa yang cukup luas spektrumnya,’’ jelas Adlien.

Dia mengatakan, di dalam dunia seni rupa, lulusan FSRD IKJ bisa terjun pada banyak keahlian tidak hanya sebagai seniman atau pecipta karya seni saja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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