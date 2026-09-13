Pameran Nasirun “Bersimpuh di Kaki Para Guru” Dibuka, Kapolri Turut Hadir

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan pameran Nasirun bertajuk “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2026) malam.

Pameran tersebut menjadi bentuk penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang dinilai telah memberikan inspirasi sekaligus membentuk perjalanan keseniannya.

Nasirun dikenal sebagai salah satu pelukis kontemporer Indonesia yang konsisten mengangkat kebudayaan Jawa, spiritualitas, dan persoalan sosial melalui karya-karyanya.

Sejumlah karya dari berbagai periode turut dipamerkan. Di antaranya Persem­bahan untuk Bathara Guru (1999), Komidi Putar Pasar Malam (2010), Tahta untuk Petruk (2015), Realis yang Semurni-murninya (2018), serta Kopiah Pertama yang Dilukis Nasirun (2023).

Karya-karya tersebut memperlihatkan perjalanan Nasirun dalam memadukan tradisi dan spiritualitas dengan refleksi terhadap kehidupan sosial melalui bahasa seni kontemporer.

Pameran “Bersimpuh di Kaki Para Guru” dapat dikunjungi masyarakat mulai 13 September hingga 11 Oktober 2026.

Pameran dibuka Selasa hingga Kamis pukul 10.00 sampai 18.00 WIB serta Jumat hingga Minggu pukul 10.00 sampai 20.00 WIB. Setiap Senin, pameran ditutup.