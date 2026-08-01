Maestro Seni Rupa Nasirun Meninggal Dunia, Sempat Mengeluh Nyeri Dada

Nasirun (kiri) semasa hidup dan pengajarnya di SMSR Jogjakarta, Supono P.R. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Dunia seni rupa Indonesia berduka. Pelukis sekaligus maestro seni rupa, Nasirun, meninggal dunia pada Sabtu (1/8) sekitar pukul 05.58 WIB di RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta.
Seniman kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, itu mengembuskan napas terakhir pada usia 60 tahun.
Informasi wafatnya Nasirun segera menyebar luas dan memicu ucapan belasungkawa dari berbagai kalangan. Mulai dari seniman, budayawan, sahabat, hingga masyarakat yang selama ini mengagumi karya-karyanya.
Salah satunya Sastrawan Agus Noor. Ia mengaku menerima kabar tersebut pada Sabtu pagi dan menyebut almarhum sebagai pribadi yang baik.
"Mendapat kabar, pelukis Nasirun meninggal dunia sekitar jam 05.30-an pagi tadi, 1 Agustus 2026. Al Fatihah buat Almarhum. Saya bersaksi ia orang yang baik," tulis Agus, dikutip Sabtu (1/8).
Menurut Agus, Nasirun bukan hanya dikenal karena karya seninya, tetapi juga karena sifatnya yang dermawan, sabar, dan memiliki selera humor yang membuat banyak orang merasa dekat dengannya.
Kesaksian serupa disampaikan tetangganya, Bimo Aditya. Ia mengatakan, kepergian Nasirun cukup mengejutkan lantaran selama ini almarhum tidak memiliki riwayat penyakit berat.
Dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Grup), Bimo mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya mereka masih sempat berbincang.
Belakangan, Nasirun hanya mengeluhkan nyeri di bagian dada dan gangguan asam lambung.
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Jenazah Nasirun dimakamkan pada Sabtu (1/8) pukul 14.00 WIB di Kompleks Pemakaman Seniman, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.
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