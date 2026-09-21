UK Petra Surabaya Sukses Memecahkan Rekor Muri Pameran Pendidikan di Pusat Perbelanjaan

UK Petra meraih tiga rekor Muri. Termasuk rekor Muri sebagai pameran pendidikan oleh perguruan tinggi dengan jumlah stand terbanyak di Indonesia. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Universitas Kristen Petra (UK Petra) sukses menggelar acara pameran pendidikan bertajuk Petranesian Business & Education Fair atau PBEF di Galaxy Mall 1, 2, dan 3, Surabaya.
Acara tersebut berakhir pada Minggu (20/9) malam, diikuti 275 stand memecahkan rekor di Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai pameran pendidikan oleh perguruan tinggi dengan jumlah stand terbanyak di Indonesia.
”Sebuah rekor baru karena pameran pendidikan ini dilaksanakan dan diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi. Jumlah stand pun tidak main-main, 275 stand," ungkap Senior Manager Muri Triyono.
Dia menyebut pameran pendidikan ini punya keunikan. Salah satunya karena diselenggarakan di pusat perbelanjaan.
Hal itu yang membedakan PBEF dengan pameran pendidikan yang lain.
”Kami berharap dapat menginspirasi, bahwa pusat perbelanjaan bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat,” lanjut Triyono.
Bukan hanya mencatatkan rekor Muri, PBEF juga dapat mencatat jumlah transaksi yang cukup besar sepanjang penyelenggaraan dari 17 September.
”Transaksinya lebih dari Rp 2 miliar. Bukti bahwa ini bisa berimbas pada perekonomian,” kata Teddy Salim, Ketua Onward to 65 UK Petra, yang juga ketua panitia PBEF.
Terkait dengan rekor Muri, Rektor UK Petra Rolly Intan mengaku kaget dengan capaian tersebut.
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