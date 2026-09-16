Jelaga di Ujung Raya Hadirkan Kolaborasi Seni dan Teknologi Keselamatan Kendaraan Listrik

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko bersama seniman dan pelaku industri keselamatan kendaraan listrik saat pembukaan pameran Jelaga di Ujung Raya di Galeri Zen1, Menteng, Jakpus. (Istimewa)
JawaPos.com - Seni rupa dan teknologi keselamatan kebakaran kendaraan listrik dipertemukan dalam pameran bertajuk Jelaga di Ujung Raya.
Pameran yang digelar di Galeri Zen1, Menteng, Jakarta Pusat, itu resmi dibuka pada 12 September 2026 dan berlangsung hingga 13 Oktober 2026.
Pameran ini menghadirkan kolaborasi LFK (Lithium Fire Killer), lini produk keselamatan kendaraan listrik dari PT Famindo Alfa Spektrum Teknologi (PT FAST), bersama seniman Indonesia Arkiv Vilmansa. Sebanyak 20 seniman lainnya turut berpartisipasi dengan menghadirkan karya yang mengangkat tema jelaga dan api.
Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno turut meninjau pameran tersebut. Ia melihat tema jelaga memberikan pendekatan berbeda dalam dunia seni rupa.
"Kalau lukisan itu buat saya biasa. Tapi tema yang luar biasa kali ini kan bahasanya jelaga," ujar Rano Karno.
Menurut Rano, material yang digunakan dalam seni rupa juga dapat hadir dalam bentuk yang tidak lazim. Salah satunya melalui pemanfaatan api sebagai bagian dari proses penciptaan karya.
"Ternyata materi lukisan itu bukan hanya tinta atau cat, tapi bisa juga dengan api," lanjutnya.
Salah satu karya yang menjadi perhatian adalah karya Arkiv Vilmansa yang menggunakan teknik melukis dengan api. Pendekatan tersebut menghasilkan karakter visual dari jelaga sekaligus menjadikan api sebagai bagian dari proses artistik di atas kanvas.
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