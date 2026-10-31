Meta Rilis Style Sketch, Aplikasi AI untuk Coba Padu Padan Busana Virtual

JawaPos.com - Meta kembali menghadirkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan jangkauan peluncuran terbatas. Setelah merilis Waddle World di Filipina beberapa minggu lalu, perusahaan teknologi tersebut kini memperkenalkan Style Sketch, aplikasi mode berbasis AI yang tersedia di Indonesia, Singapura, dan Thailand.

Seperti dilansir dari Engadget, Style Sketch dapat digunakan pada perangkat Android maupun iOS. Kehadiran aplikasi ini pertama kali diketahui melalui unggahan konsultan media sosial Matt Navarra di platform X.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna membuat lemari pakaian virtual dengan memanfaatkan foto-foto yang pernah dibagikan melalui Facebook dan Instagram. Pengguna juga dapat menghubungkan kedua akun tersebut untuk mengumpulkan koleksi pakaian secara otomatis.

Bagi yang tidak ingin menghubungkan akun media sosial, tersedia opsi untuk mengunggah foto dari galeri ponsel atau mengambil gambar pakaian secara langsung.

Melalui Style Sketch, pengguna bisa mendapatkan rekomendasi padu padan dari koleksi pakaian yang dimiliki. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk mencoba berbagai kombinasi busana pada model virtual yang disesuaikan dengan bentuk tubuh dan warna kulit pengguna.

Rekomendasi busana dapat dibuat dengan beberapa cara. Pengguna bisa memilih satu pakaian sebagai dasar padu padan, memasukkan informasi cuaca, atau meminta aplikasi menyusun pilihan busana untuk kebutuhan perjalanan.

CEO Meta Mark Zuckerberg sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaan akan menghadirkan lebih banyak aplikasi baru. Perkembangan teknologi AI dinilai mempermudah proses pengembangan aplikasi tersebut.

Peluncuran berbagai aplikasi juga menjadi salah satu cara Meta memperluas jangkauan pengguna yang berinteraksi dengan sistem AI miliknya. Interaksi tersebut turut memberikan data untuk melatih dan mengembangkan sistem AI perusahaan.