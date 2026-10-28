Zuckerberg Pertahankan Kuasa atas Meta, Tak Mau Lepas Kekuasaan Bahkan Setelah Meninggal Dunia

JawaPos.com — Mark Zuckerberg mempertahankan hak untuk menentukan penerus kendalinya atas Meta Platforms, bahkan setelah meninggal dunia. Sikap itu memicu perselisihan berbulan-bulan dengan dewan direksi ketika perusahaan teknologi tersebut mencari sumber pendanaan baru untuk membiayai ekspansi kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari The Washington Post, Rabu (28/10/2026), dokumen keterbukaan informasi perusahaan mengungkap bahwa konflik tersebut berpusat pada rencana penerbitan kelas saham baru. Direksi menginginkan kesepakatan itu disertai pembatasan kekuasaan Zuckerberg, tetapi pendiri Facebook tersebut menolak persyaratan yang dinilai dapat mengurangi kendalinya.

Selama ini, Zuckerberg memiliki saham khusus dengan hak suara yang membuatnya mampu menentukan keputusan penting perusahaan, meskipun pemegang saham lain tidak sependapat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, dia juga dapat menunjuk pihak yang menerima saham tersebut apabila meninggal dunia, diberhentikan, atau mengalami disabilitas. Dengan mekanisme itu, kendalinya berpotensi berlanjut setelah dia tidak lagi memimpin perusahaan.

Pada Juni, direksi mengusulkan agar hak istimewa tersebut berakhir dalam kondisi tertentu, alih-alih diwariskan kepada orang yang ditunjuk Zuckerberg. Pembatasan serupa juga diusulkan apabila kepemilikan sahamnya turun di bawah separuh jumlah yang dimilikinya ketika kelas saham baru diterbitkan.

Namun, Zuckerberg menolak. Pengacaranya menyampaikan bahwa kliennya tidak ingin kehilangan kekuasaan melalui sebuah “proposal yang dimaksudkan untuk memperkuat perusahaan”. Penolakan itu memperburuk negosiasi hingga berkembang menjadi pertarungan terbuka antara Zuckerberg dan anggota direksi.

Perselisihan tersebut berakar pada kebutuhan pendanaan untuk mengejar ambisi AI. Meta ingin menerbitkan saham baru yang dapat dijual kepada investor, digunakan untuk mengakuisisi perusahaan lain, serta diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi. Akan tetapi, direksi menilai tidak adil apabila Zuckerberg dapat menjual saham untuk memperoleh likuiditas tanpa mengurangi kendali suara yang dimilikinya. Pada 2017, Meta pernah membatalkan rencana penerbitan kelas saham baru setelah menghadapi gugatan pemegang saham.

Tekanan meningkat ketika Zuckerberg juga membahas kemungkinan paket kompensasi baru berbasis saham dan kebutuhan menjual saham untuk membayar usulan pajak kekayaan miliarder di California. Menurut laporan The Washington Post pada 22 Oktober, tiga direktur yang menangani negosiasi bahkan mempertimbangkan pengunduran diri jika kebuntuan tidak teratasi. Mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan Zuckerberg meninggalkan California, tempat kantor pusat Meta berada.

Di sisi lain, besarnya investasi AI mulai menimbulkan kekhawatiran pasar. Meta mencatat arus kas bebas negatif USD 2,12 miliar atau sekitar Rp38,50 triliun pada kuartal III 2026, dengan kurs Rp18.160 per dolar AS. Angka itu berbalik dari arus kas bebas positif USD 10,63 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi yang pertama kali negatif dalam lebih dari satu dekade.

“Pengeluaran terus meningkat, arus kas bebas menjadi negatif, sementara pendapatan yang dihasilkan belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Investor khawatir investasi ini justru terus menyedot dana tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth, kepada Reuters.