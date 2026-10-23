Meta Siapkan Cara Raup Cuan dari Muse, Pendapatannya Lampaui Facebook dan Instagram

JawaPos.com - Dengan Muse, Meta berencana meraup keuntungan dari investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI). CEO Mark Zuckerberg, mengatakan perusahaan tersebut berupaya memonetisasi agen tersebut.

Pada akhirnya, Mark Zuckerberg memprediksi Muse menghasilkan pendapatan per pengguna yang lebih besar dibanding Facebook maupun Instagram.

Seperti dilansir dari Engadget, Meski saat ini Muse baru tersedia di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, Meta telah mencatat tingkat adopsi yang signifikan.

Bahkan, telah lebih dari 10 juta orang yang mulai menggunakan Muse sejak diluncurkan pada awal September lalu.

Baca Juga:Meta Diminta Bertanggung Jawab atas Konten Karhutla yang Dihapus

"Kini setelah Muse terbukti memiliki kesesuaian produk dengan pasar (product-market fit) yang jelas, kita memasuki fase baru, fase yang lebih bersifat operasional, dengan fokus pada peningkatan skala," ujar Zuckerberg dalam panggilan laporan pendapatan kuartal ketiga perusahaan seperti dikutip pada Jumat (23/10).

Menariknya, biaya operasional Muse jauh lebih tinggi dibandingkan layanan lainnya. Alhasil, Zuckerberg mengungkap bahwa perusahaan tengah menyusun rencana untuk memonetisasi.

Menurut sang CEO, Meta berencana membangun commerce tools yang memungkinkan perusahaan mengenakan biaya kepada pelaku bisnis atas transaksi yang difasilitasi oleh agen tersebut.

Ia mencatat bahwa saat ini, aktivitas belanja merupakan penggunaan yang paling umum, dengan rata-rata nilai transaksi mencapai USD 200 per pembelian melalui Muse.

Selain itu, Meta juga akan menghadirkan layanan berlangganan AI bagi pengguna perorangan maupun pemilik bisnis yang memanfaatkan agen ini secara lebih intensif.