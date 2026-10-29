Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Instagram Uji Fitur Video Durasi Panjang 90 Menit

Features pada Instagram. (GSM Arena) - Image

Features pada Instagram. (GSM Arena)

JawaPos.com - Instagram mulai menguji format video baru bernama Features yang memungkinkan pengguna mengunggah video horizontal dengan durasi hingga 90 menit. Fitur ini menjadi salah satu upaya platform tersebut untuk menghadirkan konten video berdurasi panjang bagi penggunanya.

Seperti dilansir dari GSM Arena, pengujian Features telah dimulai pada Senin dan saat ini masih terbatas bagi sejumlah kreator terpilih di Amerika Serikat. Sebelumnya, Instagram juga telah menguji format video tersebut bersama beberapa kreator di Brasil.

Wakil Presiden Produk Instagram, Tessa Lyons, bersama pimpinan Instagram, Adam Mosseri, turut membagikan detail mengenai format video baru tersebut. Features terutama ditujukan bagi para podcaster agar mereka dapat membagikan episode lengkap maupun klip video dengan durasi lebih panjang melalui Instagram.

Pada tahap awal, video berdurasi panjang tersebut akan muncul dalam bentuk klip singkat di tab Explore. Pengguna yang ingin menyaksikan konten secara utuh dapat mengetuk tombol baru bertuliskan "Watch full video" pada klip yang ditampilkan.

Dengan mekanisme tersebut, pengguna dapat menemukan cuplikan video terlebih dahulu sebelum beralih ke tayangan lengkap. Format ini juga membuka kesempatan bagi kreator untuk membagikan konten berdurasi panjang tanpa harus membatasi unggahan pada klip singkat.

Features akan tersedia lebih dahulu melalui aplikasi Instagram di perangkat seluler. Sementara itu, dukungan untuk Instagram for TV direncanakan menyusul pada tahap berikutnya.

Instagram memperkirakan format video berdurasi panjang ini dapat tersedia bagi seluruh pengguna di Amerika Serikat pada akhir 2026 atau awal 2027.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Instagram Dikabarkan Siapkan Mode Read-Only, Bisa Lihat Konten Tanpa Tinggalkan Jejak - Image
Teknologi

Instagram Dikabarkan Siapkan Mode Read-Only, Bisa Lihat Konten Tanpa Tinggalkan Jejak

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Takefusa Kubo Nikahi Aktris Haruka Fukuhara, Umumkan Pernikahan Lewat Instagram - Image
Infotainment

Takefusa Kubo Nikahi Aktris Haruka Fukuhara, Umumkan Pernikahan Lewat Instagram

Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp, Akun Timnas Portugal Kehilangan 700 Ribu Pengikut - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp, Akun Timnas Portugal Kehilangan 700 Ribu Pengikut

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore