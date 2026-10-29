Instagram Uji Fitur Video Durasi Panjang 90 Menit

JawaPos.com - Instagram mulai menguji format video baru bernama Features yang memungkinkan pengguna mengunggah video horizontal dengan durasi hingga 90 menit. Fitur ini menjadi salah satu upaya platform tersebut untuk menghadirkan konten video berdurasi panjang bagi penggunanya.

Seperti dilansir dari GSM Arena, pengujian Features telah dimulai pada Senin dan saat ini masih terbatas bagi sejumlah kreator terpilih di Amerika Serikat. Sebelumnya, Instagram juga telah menguji format video tersebut bersama beberapa kreator di Brasil.

Wakil Presiden Produk Instagram, Tessa Lyons, bersama pimpinan Instagram, Adam Mosseri, turut membagikan detail mengenai format video baru tersebut. Features terutama ditujukan bagi para podcaster agar mereka dapat membagikan episode lengkap maupun klip video dengan durasi lebih panjang melalui Instagram.

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Pada tahap awal, video berdurasi panjang tersebut akan muncul dalam bentuk klip singkat di tab Explore. Pengguna yang ingin menyaksikan konten secara utuh dapat mengetuk tombol baru bertuliskan "Watch full video" pada klip yang ditampilkan.

Dengan mekanisme tersebut, pengguna dapat menemukan cuplikan video terlebih dahulu sebelum beralih ke tayangan lengkap. Format ini juga membuka kesempatan bagi kreator untuk membagikan konten berdurasi panjang tanpa harus membatasi unggahan pada klip singkat.

Features akan tersedia lebih dahulu melalui aplikasi Instagram di perangkat seluler. Sementara itu, dukungan untuk Instagram for TV direncanakan menyusul pada tahap berikutnya.