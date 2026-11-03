Followers IG Raffi Ahmad Turun hingga Setengah Juta, Kena Cancel Culture?

JawaPos.com - Penurunan jumlah followers atau pengikut akun media sosial Raffi Ahmad yang cukup drastis menjadi sorotan publik setelah presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden tersebut terseret polemik deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta, 29 Oktober 2026.

Dalam kurun waktu satu sekitar pekan, akun Instagram Raffi Ahmad dilaporkan kehilangan 537 ribu followers. Angka tersebut dibagikan pengguna akun media sosial Threads dengan akun @tw.utomo.

"Update per hari ini, 3 November 202026 pukul 00.55 follower Si Tukang Cuci berkurang 537ribu follower," tulis akun tersebut.

Akun media sosial Raffi Ahmad kini memiliki jumlah followers sekitar 74,4 juta setelah mengalami pengurangan cukup drastis.

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Informasi mengenai penurunan followers ini kemudian menjadi bagian dari perbincangan warganet yang juga sempat menyerukan cancel culture terhadap suami Nagita Slavina tersebut.

Sorotan negatif terhadap Raffi Ahmad bermula dari kehadirannya dalam deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Raffi Ahmad hadir dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, kehadirannya justru memicu kritik karena muncul kontroversi terkait penyelenggaraan deklarasi tersebut.

Raffi Ahmad kemudian memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan kegiatan dan hanya memenuhi undangan yang diterimanya menjelang acara berlangsung.