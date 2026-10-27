Instagram Uji Coba Video Panjang hingga 90 Menit, Siap Tantang YouTube

Ilustrasi logo Instagram. (Istimewa)
JawaPos.com - Instagram kembali mengembangkan konten video berdurasi panjang untuk menarik pengguna menonton podcast dan berbagai tayangan melalui televisi. Platform milik Meta itu tengah menguji format video horizontal bernama Features yang mendukung durasi hingga 90 menit.
Dilansir dari Engadget, fitur tersebut untuk sementara hanya tersedia bagi sejumlah kreator yang telah menjalin kerja sama langsung dengan Meta. Instagram menyasar kreator komedi dan podcaster sebagai pengguna awal format baru tersebut.
Video Features nantinya dapat ditonton melalui aplikasi Instagram di ponsel maupun televisi. Meta juga memperluas dukungan aplikasi Instagram untuk perangkat Apple TV, melengkapi layanan yang sebelumnya tersedia di Amazon Fire TV, Samsung, dan Google TV.
Selain Reels, aplikasi Instagram di televisi kini juga dikembangkan untuk mendukung Stories, siaran langsung, serta konten episodik melalui fitur Series. Fitur tersebut memungkinkan kreator menghubungkan sejumlah video pendek agar penonton lebih mudah menemukan tayangan terkait.
Kepala Instagram Adam Mosseri mengakui bahwa salah satu tantangan menghadirkan video panjang adalah risiko berkurangnya interaksi pengguna terhadap konten pendek. Meski begitu, ia berharap kedua format tersebut dapat saling melengkapi.
Misalnya, pengguna yang tertarik dengan potongan podcast atau pertunjukan komedi di Reels dapat melanjutkan menonton episode lengkapnya melalui televisi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Meta untuk bersaing dengan YouTube sekaligus membuka peluang pendapatan iklan yang lebih besar. Meta menyatakan akan membantu kreator menemukan mitra merek apabila mereka belum memiliki hubungan dengan pengiklan.
Namun, upaya Instagram menggarap video panjang bukan pertama kali dilakukan. Pada 2018, Meta meluncurkan IGTV, aplikasi khusus video berdurasi panjang yang akhirnya ditutup pada 2022 karena gagal memperoleh daya tarik yang diharapkan.
Mosseri mengakui bahwa strategi terbaru ini membutuhkan waktu untuk menemukan pendekatan yang tepat. Meski demikian, Meta menegaskan komitmennya mengembangkan konten video panjang dalam jangka panjang.
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