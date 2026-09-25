Asian Games 2026: Dua Peselancar Indonesia Lolos dari Putaran Pertama Shortboard Putri

JawaPos.com - Dua peselancar Indonesia, Kya Jo Heuer dan Jasmine Michelle Studer, berhasil melewati putaran pertama cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putri (women's shotboard) Asian Games 2026.

Dikutip dari laman penyelenggara, dalam pertandingan penyisihan di Long Beach, Aichi, Jepang, Jumat, Kya berada di posisi kedua saat berlaga di heat atau kelompok pertandingan kedua.

Dia mengumpulkan total skor 5,03. Saat wave pertama dia membukukan skor 2,73 dan wave kedua 2,3. Hasil tersebut membuat Kya lolos ke putaran kedua.

Pada heat kedua, atlet asal Sumatera Barat (Sumbar) keturunan Indonesia-Amerika Serikat itu bersaing dengan wakil dari China dan Bangladesh yaitu Shuhan Jin serta Fatema Akter.

Sementara, hasil lebih bagus didapatkan oleh rekan senegara Kya, Jasmine Michelle Studer. Jasmine menempati posisi pertama dalam pertandingan putaran pertama di heat ketujuh.

Dia mengemas total skor 8,8. Saat wave pertama 4,8 dan wave kedua dengan skor 4. Hasil itu membuat Jasmine berhak langsung ke putaran ketiga.

Di heat ketujuh, peselancar berumur 17 tahun itu bersiang dengan peselancar Korea Selatan Lee Nala yang mengemas total skor 7,1 lewat wave pertama 4,5 dan wave kedua 2,6.