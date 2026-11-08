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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 01.09 WIB

5 Shio dengan Hoki Tertinggi Bulan November Ini: Rezekinya Meledak!

Ilustrasi Shio (freepik) - Image

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - Setiap pergantian bulan membawa harapan baru. Banyak orang mulai bertanya apakah bulan yang akan dijalani membawa peluang, rezeki, dan kemudahan. 

November sering dianggap sebagai bulan penentu, saat Anda menuai hasil kerja keras sekaligus bersiap menutup tahun dengan lebih tenang.

Dalam pembacaan kartu tarot untuk November, lima shio muncul dengan energi keberuntungan yang menonjol. 

Kartu The Chariot dan The Lover hadir berdampingan, menandakan semangat maju dan hubungan yang saling menguatkan. 

Pola ini menunjukkan bahwa keberuntungan bulan ini cenderung datang kepada mereka yang berani bergerak dan membuka diri terhadap kerja sama.

Ramalan ini layak dibaca sebagai bahan refleksi dan penyemangat, bukan kepastian yang mengikat. 

Simak 5 shio paling beruntung di bulan November berikut yang dirangkum dari YouTube Opa Andrew 88.

1. Shio Ular: Peluang Besar bagi Anda yang Tekun

Shio ular menempati urutan pertama sebagai shio paling beruntung di bulan November. 

Energinya muncul sangat kuat dan berpadu dengan kartu The Lover, yang melambangkan pilihan tepat, kecocokan, dan hubungan yang harmonis. 

Editor: Hanny Suwindari
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