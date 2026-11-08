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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 01.08 WIB

Ramalan Zodiak Leo di November 2026: Belajar Meredupkan Ego demi Bersinar Lebih Cemerlang

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Leo selalu identik dengan sosok yang percaya diri, penuh semangat, dan lahir sebagai pemimpin. 

Namun, di balik cahaya yang terang itu, ada sisi lain yang jarang disadari, yakni kecenderungan untuk terlalu keras terhadap diri sendiri. 

Ramalan zodiak Leo untuk November 2026 mengajak Anda melihat sisi yang lebih utuh dari bintang yang Anda bawa.

Bulan ini membawa energi pencapaian yang kuat. Potensi yang selama ini tersimpan berpeluang mencapai puncaknya, terutama dalam hal rezeki dan karier. 

Meski demikian, cahaya yang besar menuntut pengendalian agar tidak berubah menjadi ambisi yang membebani, apalagi bila bayang-bayang masa lalu masih ikut dibawa.

Artikel ini merangkum ramalan Leo secara umum, rezeki, karier, asmara, hingga kesehatan dalam bentuk daftar yang mudah dipahami. 

Setiap bagian dilengkapi pesan praktis yang dapat Anda terapkan langsung.

Mari kita mulai dengan sisi terbaik dari zodiak singa ini yang dihimpun dari kanal YouTube Opa Andrew 88.

1. Kekuatan Utama Leo: Pemimpin yang Lahir dari Dalam Diri

Leo memiliki motivasi yang kuat dan kepercayaan diri di atas rata-rata. 

Editor: Hanny Suwindari
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