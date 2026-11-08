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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 01.07 WIB

Kebun Uang November 2026: Shio Naga, Kuda, Babi, Ayam, serta Kera Menyiapkan Lahan Rezeki Lebih Dulu

Ilustrasi Shio (freepik) - Image

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Tionghoa, shio sering dijadikan cermin untuk membaca peluang dan tantangan hidup, termasuk urusan rezeki. 

Setiap shio dipercaya memiliki karakter dan ritme keberuntungan yang berbeda. Memahami karakter itu membantu Anda menentukan langkah yang lebih bijak.

Salah satu filosofi yang kerap dibahas adalah kebun uang. Pengejar uang ibarat orang yang menangkap kupu-kupu satu per satu dan hanya mendapat sedikit. 

Penyiap kebun justru menanam bunga hingga mekar, lalu kupu-kupu datang dengan sendirinya. 

Kuncinya adalah mengubah pola pikir dan memantaskan diri sebagai wadah rezeki.

Pada November 2026, 5 shio berikut dipercaya berpeluang besar memetik hasil kebun uangnya dihimpun dari Youtube Opa Andrew 88. 

1. Shio Naga

Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, wibawa, dan keberuntungan. Pada November, Naga dipercaya menjadi shio pertama yang kebun uangnya mulai berbunga. 

Energi besar yang Anda miliki cocok untuk mengambil peluang yang selama ini tertunda.

Agar hasilnya berkelanjutan, imbangi ambisi dengan kerendahan hati. Tanam bibit kebaikan melalui sikap jujur dan kebiasaan berderma. 

Editor: Hanny Suwindari
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