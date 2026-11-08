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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 9 November 2026 | 01.46 WIB

3 Shio yang di Bulan November 2026 akan Mudah Rezekinya, Semua yang Dikerjakan Bisa Jadi Duit

Shio yang diramalkan di bulan November 2026 akan mudah rezekinya saat semua yang dikerjakan bisa menjadi duit. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan di bulan November 2026 akan mudah rezekinya saat semua yang dikerjakan bisa menjadi duit. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan diramalkan akan bisa dinikmati oleh sebagian orang yang terpilih oleh semesta.

Banyak hal dalam hidup orang-orang ini yang bisa terdampak merasakan banyak hal baik lantaran menjalani masa yang penuh dengan keberuntungan ini.

Paruh kedua tahun kuda api sangat mungkin jadi periode batu loncatan yang bisa mengubah arah jalan hidup seseorang.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di bulan November 2026 akan mudah rezekinya saat semua yang dikerjakan bisa menjadi duit.

1. Shio Babi

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio babi diramalkan akan banyak mengalami kemajuan hidup.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, hidup mereka dimungkinkan akan dekat dengan keberuntungan.

Astrolog meyakini, hoki membuat banyak perubahan positif salah satunya kemapanan dalam hal finansial.

Mereka bisa hidup layak berkat baiknya pemasukan yang bisa didapatkan di sepanjang akhir tahun 2026.

2. Shio Macan

Editor: Hanny Suwindari
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