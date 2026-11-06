Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 13.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Jangan menghabiskan uang melebihi kemampuanmu hari ini, zodiak leo  Jika mengenal beberapa orang yang gemar berbelanja, hal itu bisa menjadi bencana jika leo ikut terbawa suasana. 

Pada sisi lain, mungkin leo berhak mendapatkan hadiah atas semua kerja keras yang telah dilakukan. Berikan hadiah untuk dirimu sendiri berupa waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 6 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu meluangkan waktu mempertimbangkan apakah seseorang yang ditemui saat ini mungkin cocok. Terkait karir, leo perlu memotivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik saat ini.

Sementara itu, tetaplah menjalankan diet dan olahraga, serta usahakan untuk menjaga tingkat stres tetap rendah. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Leo mungkin menemukan seseorang yang selama ini dicari. Leo mungkin baru mengenalnya dalam waktu singkat, jadi cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, luangkan waktu mempertimbangkan apakah dia mungkin cocok untukmu.

Karir Leo

Untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dengan cepat, leo mungkin perlu memotivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik saat ini. Kerja tim sangat penting, namun tidak semua orang mungkin merasa termotivasi.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter - Image
Politik

Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter

Jumat, 6 November 2026 | 05.56 WIB

Ketika LNGSHOT Berjualan Pisang di Seoul Menjelang Comeback - Image
Entertainment

Ketika LNGSHOT Berjualan Pisang di Seoul Menjelang Comeback

Jumat, 6 November 2026 | 05.50 WIB

Prediksi Skor Aarhus vs Braga: Tuan Rumah Kehilangan Tiga Pemain, Tamu Diuntungkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Aarhus vs Braga: Tuan Rumah Kehilangan Tiga Pemain, Tamu Diuntungkan

Jumat, 6 November 2026 | 05.31 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore