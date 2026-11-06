Ramalan Zodiak Leo 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jangan menghabiskan uang melebihi kemampuanmu hari ini, zodiak leo Jika mengenal beberapa orang yang gemar berbelanja, hal itu bisa menjadi bencana jika leo ikut terbawa suasana.

Pada sisi lain, mungkin leo berhak mendapatkan hadiah atas semua kerja keras yang telah dilakukan. Berikan hadiah untuk dirimu sendiri berupa waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 6 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu meluangkan waktu mempertimbangkan apakah seseorang yang ditemui saat ini mungkin cocok. Terkait karir, leo perlu memotivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik saat ini.

Sementara itu, tetaplah menjalankan diet dan olahraga, serta usahakan untuk menjaga tingkat stres tetap rendah. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Leo mungkin menemukan seseorang yang selama ini dicari. Leo mungkin baru mengenalnya dalam waktu singkat, jadi cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, luangkan waktu mempertimbangkan apakah dia mungkin cocok untukmu.

Karir Leo