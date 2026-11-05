Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. (Istimewa)

JawaPos.com - Partai NasDem berharap anak yatim memiliki masa depan yang cerah seperti menjadi Anggota DPR RI, dokter dan profesi lainnya. Partai memberikan perhatian besar kepada anak yatim sebagai perayaan HUT ke-15 partai.

NasDem menggelar doa bersama anak yatim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) sebagai salah satu rangkaian perayaan. Partai ingin menghadirkan manfaat untuk masyarakat luas.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, partai mensyukuri berbagai capaian selama ini. Pada Pemilu 2014, NasDem meraih 36 kursi DPR RI. Jumlah tersebut meningkat menjadi 59 kursi pada Pemilu 2019 dan kembali bertambah menjadi 69 kursi pada Pemilu 2024.

“Salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan cara kita berbagi. Kita berbagi khususnya dengan anak yatim agar perolehan kursi yang didapat ini senantiasa berkah dan mendapatkan ridha Allah SWT,” ujar Saan.

Dia menuturkan, kepeduliaan kepada anak yatim tidak bisa sebatas dengan materi. Mereka juga perlu diberikan kasih sayang supaya bisa membangun masa depan.

Saan berharap, Partai NasDem dapat terus berkontribusi memberikan perlindungan dan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yatim.

“Kita ingin di antara anak-anak yang hadir ini, 15 atau 20 tahun mendatang, ada yang menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD, dokter, maupun pengusaha. Mereka juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-15 Partai NasDem Sugeng Suparwoto menjelaskan, doa bersama merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Partai NasDem yang secara historis ditandai dengan lolosnya partai dalam verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 11 November 2011, sebelum mengikuti Pemilu 2014.

Mengusung tema “Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti”, peringatan tahun ini tidak hanya dipusatkan di tingkat nasional, tetapi juga dilaksanakan oleh struktur partai di berbagai daerah. Rangkaian kegiatannya mencakup dimensi sosial, budaya, dan refleksi kebangsaan.

“Dalam rangka ulang tahun ini, Partai NasDem tetap berkegiatan dengan berbagai aspek. Ada aspek sosial budaya dan juga dalam situasi hari ini kita sangat empati dengan keadaan saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Maka kegiatan ulang tahun ke-15 ini juga berdimensi sosial,” ujar Sugeng.

Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah, antara lain donor darah, bantuan sembako, pasar murah, pemberdayaan UMKM, hingga program jambanisasi bagi keluarga kurang mampu dan fasilitas pendidikan yang membutuhkan.