Prediksi Skor Aarhus vs Braga: Tuan Rumah Kehilangan Tiga Pemain, Tamu Diuntungkan

JawaPos.com - Aarhus akan menghadapi ujian berat saat menjamu Braga dalam lanjutan matchday ketiga Liga Konferensi Eropa 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Cepheus Park pada Jumat (6/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini. Aarhus membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan. Sementara itu, Braga datang dengan target membawa pulang tiga poin sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

Aarhus baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan pertama. Hasil tersebut membuat wakil Denmark itu harus segera menemukan konsistensi jika tidak ingin semakin tertinggal dalam persaingan.

Kondisi mereka juga belum sepenuhnya ideal setelah kalah 0-2 dari Brondby. Kekalahan tersebut mengakhiri rangkaian hasil positif Aarhus yang sebelumnya mampu mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Tiga Pemain Aarhus Dipastikan Absen Meski demikian, bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting. Aarhus tercatat belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di Cepheus Park. Dukungan suporter diharapkan mampu membantu mereka tampil lebih percaya diri ketika menghadapi lawan dengan pengalaman Eropa seperti Braga.

Namun, Aarhus harus mengatasi sejumlah masalah di dalam tim. Eric Kahl dipastikan absen karena menjalani hukuman suspensi. Selain itu, Nicolai Poulsen dan Kevin Yakob juga tidak tersedia sehingga pelatih Jakob Poulsen perlu melakukan penyesuaian komposisi pemain.

Daniel Gretarsson diperkirakan mengisi posisi yang ditinggalkan Kahl. Ia akan bekerja sama dengan Colin Rosler dan Frederik Tingager untuk menjaga pertahanan tuan rumah dari tekanan lini serang Braga.

Di kubu lawan, Braga memiliki modal lebih baik setelah menang 3-0 atas Famalicao di kompetisi domestik. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri setelah mereka sempat mengalami periode performa yang kurang stabil.