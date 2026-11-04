Rezeki Seolah Tak Pernah Habis, 7 Shio Ini Disebut Punya Keberuntungan Finansial

Shio penuh berkah finansial yang hidupnya dipenuhi rezeki tak pernah putus

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang stabil dan berkecukupan merupakan impian banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, mulai dari mengembangkan karier hingga membangun usaha sendiri.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter dan potensi yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan serta kemakmuran.

Mulai dari kecerdasan membaca peluang, kemampuan membangun hubungan, hingga kedisiplinan dalam bekerja, setiap karakter tersebut diyakini memiliki pengaruh terhadap cara seseorang memperoleh dan mengembangkan kekayaan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial dan berpeluang menikmati kehidupan penuh kelimpahan.

Berikut daftar tujuh shio tersebut beserta karakteristiknya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus mencakup orang-orang yang lahir pada 1972 (elemen air), 1984 (elemen kayu), 1996 (elemen api), dan 2008 (elemen tanah).

Dalam astrologi Tiongkok, shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi berbagai situasi.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka pandai melihat peluang yang belum tentu disadari orang lain. Dalam urusan bisnis, mereka sering digambarkan mampu menemukan ide baru yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Selain itu, pemilik shio Tikus juga dikenal cukup cermat dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan finansial.

Perpaduan kecerdasan dan kemampuan mengelola keuangan inilah yang membuat shio Tikus sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam mengumpulkan kekayaan.