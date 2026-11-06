3 Weton yang Punya Potensi Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Semua Jalan Rezeki

weton keberuntungan. (Freepik/ johnstocker)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 bisa jadi momentum baik untuk mengubah nasib.
Banyak hal tak terduga yang sangat mungkin terjadi sehingga perubahan dalam skala besar bukan hal yang mustahil.
Beberapa orang di antaranya dikatakan bisa memulai sebuah fase baru saat hidup bisa berjalan dengan lebih menyenangkan.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya potensi jadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat keberuntungan buka semua jalan rezeki.
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1. Weton Kamis Kliwon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon dipercaya memiliki watak yang penuh pertimbangan.
Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah.
Keuangan mereka pun bisa berubah melalui rezeki yang kebanyakan datang dari keuntungan bisnis.
Adapun keberhasilan mereka dikatakan tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang baik di waktu yang tepat.
2. Weton Senin Legi
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