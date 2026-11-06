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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 6 November 2026 | 10.20 WIB

3 Zodiak yang Punya Keberuntungan Baik di Bulan November, Akhir Tahun 2026 Banyak Uang dan Rezeki

Ilustrasi&nbsp;&nbsp;Keberuntungan dan Kelimpahan (Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;&nbsp;Keberuntungan dan Kelimpahan (Freepik)

JawaPos.com - Menejlang akahir tahun 2026 segelintir orang diprediksi akan merasakan banyak hal baik datang ke hidupnya.

Jelang pergantian tahun, keberuntungan akan hadir memberikan banyak keberkahan di masing-masing jalan yang ditempuh.

Dari sekian banyak keberkahan yang bisa dipetik, kelancaran dalam memperoleh rezeki jadi salah satu yang bisa dinikmati.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan punya keberuntungan baik di bulan November saat akhir tahun 2026 banyak uang dan rezeki. 

1. Zodiak Cancer

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak cancer dikatakan akan menjalani akhir tahun yang menyenangkan.

Di pengujung tahun 2026 ini, mereka diprediksi akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam hal karier.

Banyak urusan pekerjaan mereka yang bisa diselesaikan dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

Baiknya hasil kerja membuat mereka diapresiasi dengan banyak bonus sampai akhirnya punya banyak pemasukan.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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