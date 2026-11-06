3 Weton yang Bakal Terima Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Bikin Uang Terus Mengalir

JawaPos.com - Dalam hidup ini, keberuntungan memang bisa menghadirkan banyak hal baik ke hidup seseorang.

Namun, sering kali orang tidak menyadari sebab hoki terkadang bisa hadir melalui banyak bentuk, salah satunya kesempatan.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang dikatakan akan mendapatkan hoki yang bisa membuat rezeki datang dari segala penjuru.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal terima banyak duit di akhir tahun 2026 saat keberuntungan bikin uang terus mengalir.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing umumnya merupakan orang yang penuh wibawa.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan jadi salah satu yang akan mendapatkan hoki atau keberuntungan.

Rezeki mereka dikatakan akan datang dalam berbagai bentuk, salah satunya kepercayaan untuk memegang suatu jabatan.

Bila mereka bisa amanah dalam menjalankan tanggung jawab, maka rezeki yang lebih besar bisa mereka dapatkan.