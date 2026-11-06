Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Sabtu, 7 November 2026 | 06.23 WIB

3 Weton yang Bakal Terima Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Bikin Uang Terus Mengalir

Weton yang diramalkan bakal terima banyak duit di akhir tahun 2026 saat keberuntungan bikin uang terus mengalir. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal terima banyak duit di akhir tahun 2026 saat keberuntungan bikin uang terus mengalir. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup ini, keberuntungan memang bisa menghadirkan banyak hal baik ke hidup seseorang. 

Namun, sering kali orang tidak menyadari sebab hoki terkadang bisa hadir melalui banyak bentuk, salah satunya kesempatan.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang dikatakan akan mendapatkan hoki yang bisa membuat rezeki datang dari segala penjuru.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal terima banyak duit di akhir tahun 2026 saat keberuntungan bikin uang terus mengalir.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing umumnya merupakan orang yang penuh wibawa.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan jadi salah satu yang akan mendapatkan hoki atau keberuntungan.

Rezeki mereka dikatakan akan datang dalam berbagai bentuk, salah satunya kepercayaan untuk memegang suatu jabatan.

Bila mereka bisa amanah dalam menjalankan tanggung jawab, maka rezeki yang lebih besar bisa mereka dapatkan.

2. Weton Senin Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Weton yang Punya Potensi Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Semua Jalan Rezeki - Image
Zodiak

3 Weton yang Punya Potensi Jadi Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Semua Jalan Rezeki

Jumat, 6 November 2026 | 10.45 WIB

3 Zodiak yang Punya Keberuntungan Baik di Bulan November, Akhir Tahun 2026 Banyak Uang dan Rezeki - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Keberuntungan Baik di Bulan November, Akhir Tahun 2026 Banyak Uang dan Rezeki

Jumat, 6 November 2026 | 10.20 WIB

Doanya Disebut Mudah Terkabul, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan - Image
Zodiak

Doanya Disebut Mudah Terkabul, 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan

Jumat, 6 November 2026 | 03.55 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore