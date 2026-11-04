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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 22.54 WIB

Tak Disangka Jadi Kaya! 3 Shio Ini Disebut Bakal Kebanjiran Rezeki

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mendapatkan keberuntungan finansial tentu menjadi harapan banyak orang. Terlebih jika kesempatan tersebut muncul secara tiba-tiba setelah melewati berbagai perjuangan dan tantangan hidup.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta gambaran peruntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan diyakini sedang memasuki periode yang membawa peluang positif, terutama berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, dan kondisi keuangan.

Keberuntungan tersebut digambarkan dapat hadir melalui berbagai cara. Mulai dari usaha yang semakin berkembang, kesempatan memperoleh pekerjaan baru, hingga pemasukan tambahan dari sumber yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Bagi sebagian orang, momen seperti ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memetik hasil dari kerja keras selama ini.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki nomplok dan mengalami peningkatan keberuntungan.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Naga – Peluang Besar Membuka Jalan Menuju Kemakmuran

Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan apabila pemilik shio ini sering dikaitkan dengan karakter ambisius serta keberanian dalam menghadapi tantangan.

Mereka dikenal memiliki semangat besar untuk mencapai tujuan. Ketika mengalami kegagalan, biasanya mereka berusaha mencari pendekatan lain daripada menyerah begitu saja.

Menurut ramalan yang beredar, Shio Naga diperkirakan memasuki periode yang cukup menjanjikan. Berbagai usaha yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan berarti berpeluang mulai menghasilkan sesuatu yang menggembirakan.

Kesempatan tersebut dapat muncul melalui perkembangan bisnis, peningkatan karier, maupun bantuan dari orang-orang yang memiliki pengaruh dalam lingkungan profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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