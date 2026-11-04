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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 5 November 2026 | 04.26 WIB

Rezeki Datang Setelah Bertahun-tahun Berjuang, 5 Weton Ini Diramal Menuju Puncak Kesuksesan

seseorang yang proses kilat capai puncak./Freepik/freepik - Image

seseorang yang proses kilat capai puncak./Freepik/freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan berkecukupan, tetapi ada pula yang harus menghadapi berbagai kesulitan ekonomi sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan lebih baik.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Melalui Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan yang menarik, terutama dalam urusan rezeki dan kesuksesan.

Beberapa di antaranya bahkan diyakini harus melewati masa penuh perjuangan terlebih dahulu sebelum memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Pengalaman menghadapi kesulitan dianggap membentuk ketahanan mental, kedewasaan, serta kemampuan membaca kesempatan.

Ketika peluang yang tepat datang, mereka dipercaya mampu mengalami perubahan kondisi ekonomi secara signifikan, mulai dari mengembangkan usaha hingga membangun kekayaan dalam jumlah besar.

Dilansir dari kanal YouTube, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki setelah melewati masa kehidupan yang penuh keterbatasan menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar weton tersebut.

1. Minggu Wage – Dipercaya Bangkit Setelah Melewati Masa Sulit

Pemilik weton Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai perjalanan kehidupan penuh tantangan. Tidak sedikit yang dipercaya harus mengenal keterbatasan sejak usia muda, terutama dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Namun, pengalaman tersebut dianggap mampu membentuk karakter yang tangguh, tekun, dan tidak mudah menyerah.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan intuisi serta keberanian dalam menentukan langkah penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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