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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 5 November 2026 | 05.07 WIB

Rezekinya Disebut Tak Pernah Seret, 4 Zodiak Ini Identik dengan Kehidupan Bergelimang Harta

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kekayaan dan kehidupan berkecukupan menjadi impian banyak orang. Untuk mencapainya, diperlukan kerja keras, kemampuan membaca peluang, serta kecermatan dalam mengatur keuangan.

Menariknya, dalam dunia astrologi, terdapat sejumlah zodiak yang sering dikaitkan dengan kemampuan membangun kemakmuran. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung kesuksesan finansial, mulai dari pandai menyusun strategi hingga berani mengambil keputusan besar.

Sebagian di antaranya dikenal sangat disiplin dalam mengelola pemasukan. Ada pula yang memiliki kepercayaan diri tinggi sehingga mampu mengembangkan bakat menjadi sumber penghasilan.

Karakter-karakter tersebut membuat beberapa zodiak kerap dijuluki sebagai magnet kekayaan. Mereka dipercaya mempunyai kecenderungan untuk mengejar kemapanan dan menikmati kehidupan yang penuh kenyamanan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat empat zodiak yang dikenal memiliki karakter kuat dalam urusan finansial dan sering dikaitkan dengan kehidupan mewah. Berikut daftarnya.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang cermat dalam mengambil keputusan, terutama ketika berkaitan dengan urusan keuangan.

Mereka tidak terbiasa menghabiskan uang tanpa pertimbangan. Sebaliknya, Taurus cenderung memikirkan manfaat jangka panjang sebelum menggunakan atau menginvestasikan hartanya.

Kesabaran dan konsistensi menjadi dua keunggulan yang sering melekat pada zodiak ini. Mereka lebih memilih membangun kekayaan secara bertahap daripada mengejar keuntungan besar dengan risiko yang tidak diperhitungkan.

Dalam astrologi, Taurus berada di bawah pengaruh Venus, planet yang sering dihubungkan dengan keindahan, kenyamanan, dan kemewahan.

Tidak mengherankan jika mereka menyukai barang berkualitas serta kehidupan yang serba nyaman. Menariknya, keinginan tersebut juga dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras demi mencapai standar hidup yang diimpikan.

2. Leo

Leo merupakan zodiak yang identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan menarik perhatian.

Mereka mempunyai keberanian untuk menunjukkan kemampuan diri serta tidak ragu mengambil kesempatan yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, Leo sering digambarkan mampu memanfaatkan bakat dan kepribadiannya sebagai modal untuk meraih kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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