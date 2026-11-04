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Penulis: Lania Monica
Kamis, 5 November 2026 | 04.30 WIB

Siap-Siap Hidup Makmur, 10 Weton Ini Diramal Ketiban Hoki dan Rezeki Besar di Bulan November

Ilustrasi weton yang sudah waktunya kaya raya di bulan November (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang sudah waktunya kaya raya di bulan November (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mulai dari bekerja lebih giat hingga mencari kesempatan baru.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Melalui perhitungan Primbon Jawa, weton dipercaya mempunyai gambaran karakter, perjalanan hidup, serta potensi peruntungan yang berbeda-beda.

Ada pula keyakinan bahwa momentum tertentu dapat menjadi awal perubahan nasib, terutama ketika seseorang terus berusaha, berdoa, dan mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Bulan November 2026 menjadi salah satu periode yang dalam sejumlah ramalan dikaitkan dengan peningkatan rezeki dan keberuntungan finansial bagi beberapa weton.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang diramalkan berpeluang menikmati kelimpahan rezeki dan kehidupan lebih sejahtera pada November 2026.

Berikut daftar weton yang dimaksud.

1. Senin Pahing – Peluang Besar Berbuah Keberhasilan

Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Mereka juga dipercaya mempunyai pemikiran kreatif serta kemampuan mengenali kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan.

Karakter tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan pekerjaan maupun usaha yang sedang dijalankan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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