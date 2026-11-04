Bakal Naik Level! 6 Weton Ini Konon Dikelilingi Peluang Emas dan Keberuntungan

seseorang yang kesempatan terbuka lebar./Freepik/EyeEm JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kesempatan baik yang bisa membawa perubahan dalam kehidupannya. Mulai dari mendapatkan pekerjaan lebih menjanjikan, membangun usaha, hingga memperoleh peningkatan kondisi finansial menjadi harapan yang ingin diwujudkan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan rezeki, dan peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan perpaduan hari dan pasaran ini masih digunakan sebagian masyarakat untuk membaca berbagai kemungkinan dalam kehidupan. Menurut kepercayaan primbon Jawa, beberapa kombinasi weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya kesempatan besar. Mulai dari ketekunan, kemampuan membaca keadaan, hingga kecakapan membangun hubungan dengan orang lain dianggap sebagai modal untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya berpeluang bertemu kesempatan emas dan mengalami perubahan positif dalam perjalanan hidupnya. Berikut daftar lengkapnya. Baca Juga:Tak Mudah Menyerah, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Menuju Kehidupan Makmur 1. Senin Pon – Dipercaya Memiliki Peluang Besar dalam Usaha dan Karier Senin Pon dikenal sebagai weton yang dikaitkan dengan karakter teguh pendirian dan mempunyai prinsip kuat. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan tidak mudah terpengaruh keadaan ketika sedang memperjuangkan sesuatu. Sifat konsisten tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk membuka kesempatan baru, khususnya dalam bidang pekerjaan maupun bisnis. Dalam penafsiran primbon Jawa, Senin Pon juga sering dihubungkan dengan datangnya pertemuan yang membawa pengaruh positif. Bisa melalui kenalan baru, rekan kerja yang dapat dipercaya, ataupun tawaran pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Menariknya, peluang yang datang tidak selalu terlihat besar sejak awal. Sesuatu yang sederhana justru berpotensi berkembang menjadi sumber penghasilan menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Peluang yang dikaitkan: Mengembangkan bisnis jangka panjang, memperoleh kenaikan jabatan, dan menemukan sumber pendapatan tambahan. 2. Rabu Wage – Punya Kepekaan Membaca Kesempatan Pemilik weton Rabu Wage dipercaya mempunyai kemampuan berpikir dan kepekaan intuisi yang cukup menonjol. Mereka digambarkan mampu memperhatikan berbagai hal kecil yang terkadang luput dari pandangan orang lain. Karakter tersebut dianggap membantu mereka mengenali kesempatan di tengah situasi yang tampak biasa saja.