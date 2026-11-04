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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 5 November 2026 | 04.14 WIB

Tak Perlu Kerja Sampai Kelelahan, 6 Shio Ini Konon Selalu Dihampiri Keberuntungan Finansial

seseorang yang masa depan cerahnya telah menunggu./Freepik/drobotdean

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan perjuangan yang berbeda, terutama ketika berbicara mengenai kesuksesan serta kondisi finansial. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya seolah lebih mudah menemukan kesempatan menguntungkan.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki karakter istimewa yang mendukung datangnya keberuntungan, kemudahan dalam berkarier, hingga peluang mendapatkan kekayaan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan melalui penghasilan besar. Bisa juga berupa bantuan dari orang terdekat, kesempatan bisnis yang menjanjikan, atau pertemuan dengan orang yang mampu membuka jalan menuju kesuksesan.

Meski demikian, ramalan ini bukan berarti seseorang bisa memperoleh kekayaan tanpa usaha. Keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kemampuan, kerja keras, dan keputusan yang tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial baik dan masa depan menjanjikan menurut astrologi Tiongkok.

Berikut enam shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus, Pandai Menemukan Peluang yang Menguntungkan

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah menemukan kesempatan, bahkan ketika keadaan terlihat kurang menguntungkan.

Dalam urusan finansial, pemilik shio Tikus digambarkan mampu memanfaatkan informasi dan jaringan pertemanan untuk membuka peluang baru. Tidak jarang, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan muncul melalui relasi atau tawaran kerja sama yang tidak terduga.

Selain itu, kemampuan berpikir strategis membuat mereka cenderung pandai mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan.

Kombinasi kecerdasan dan kepekaan melihat peluang inilah yang membuat shio Tikus sering dikaitkan dengan kehidupan finansial yang semakin berkembang.

2. Shio Naga, Punya Karisma yang Membuka Jalan Kesuksesan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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