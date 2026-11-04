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Penulis: Muhammad Rais Raya
Kamis, 5 November 2026 | 03.38 WIB

3 Weton yang Punya Keberuntungan di Akhir Tahun 2026, Nasib Baik Datang Diikuti Banyak Rezeki

Weton yang diramalkan punya keberuntungan di akhir tahun 2026 saat nasib baik datang diikuti banyak Rezeki. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan punya keberuntungan di akhir tahun 2026 saat nasib baik datang diikuti banyak Rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam hidup ini, keberuntungan yang diperoleh bisa hadir dalam banyak bentuk.

Sering kali semesta yang memihak seperti membuat banyak perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh mereka yang menerimanya.

Tidak jarang, perubahan rezeki, kemudahan, kesehatan atau keselamatan, dan lain sebagainya jadi salah satu hal yang datang sebagai berkah.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya keberuntungan di akhir tahun 2026 saat nasib baik datang diikuti banyak Rezeki.

1. Weton Minggu Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon diyakini diberkahi dengan wibawa.

Menurut perhitungan, keberuntungan akan datang menghampiri hidup mereka di akhir tahun 2026 ini.

Watak kebiasaan mereka sendiri diyakini berperan dalam berbagai hal baik yang datang di paruh kedua tahun ini.

Kebiasaan dan kerja keras mereka membuka banyak jalan rezeki, salah satunya kenaikan jabatan yang akhirnya bisa membuat hidup jadi jauh lebih mapan ke depannya.

2. Weton Senin Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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